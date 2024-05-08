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Нардеп пояснив, чому сформувалися черги до ТЦК (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп пояснив, чому сформувалися черги до ТЦК (відео)
Чоловіки стоять у черзі до ТЦК Солом’янського району Києва
фото: Майа Орел/hromadske

Розв'язати проблеми з чергами до ТЦК допоможе частково електронний кабінет військовозобов’язаного

У чергах до Територіальних центрів комплектування стоять люди, які впевнені, що вони не будуть призвані. Про це повідомив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, пише «Ми – Україна».

«Зараз прийшли в ТЦК, в основному, обновляти дані, ті, хто має бронь або якісь питання по здоров'ю, які впевнені, що вони практично не будуть призвані. Тому це питання, яке ми, до речі, обговорили на комітеті, це питання, яке потрібно буде підіймати», – наголосив він.

Як зазначає нардеп, розв'язати проблеми з чергами до ТЦК допоможе частково електронний кабінет військовозобов’язаного, який дасть можливість людям реєструватися дистанційно.

«Нам вчора його презентували, там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього все одно людям доведеться йти в військкомат», – сказав Костенко.

Нагадаємо, Міністерство оборони найближчим часом планує запровадити електронний запис для відвідування ТЦК.

Як повідомлялося, біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Києві та зібралися кілометрові черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Така ж ситуація й на Полтавщині.

До слова, якщо військовозобов'язаний проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді для оновлення даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Теги: мобілізація ТЦК військомат Роман Костенко депутат черга

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