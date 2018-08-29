Сьогодні православні святкують Третій Спас: прикмети і традиції



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29 серпня, православні віруючі святкують Горіховий Спас (Хлібний Спас)

За традицією, 29 серпня ― це вже третій Спас. Перший, він же Медовий або Маковий, припадає на 14 серпня ― свято Походження (знесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього. Другим, або Яблучним Спасом (19 серпня), зветься свято Преображення Господа Ісуса Христа. І, власне, день пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя у народі називають ще Спас «на полотні», Хлібний або Горіховий.

Історія свята

Третій Спас (Горіховий, Хлібний, Спас на полотні) символізує перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа з міста Едесси до Константинополя. Божественний Лик Спасителя, який відпечатався на полотні (убрусі), є одним із найпоширеніших образів у слов’янській іконописній традиції.

Саме цю ікону вишивали на бойових стягах війська, які йшли в похід; заходячи в храм, віруючі люди разом з іншими молитвами читають тропар Нерукотворному Образу Спасителя, що свідчить про особливе вшанування святині.

День пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя

За повір'ям, до Спасителя прийшов живописець із листом, у якому володар міста Едесси (сучасна Туреччина) кликав його до себе. Хворий на проказу месопотамський цар дізнався про здатність Ісуса зціляти від невиліковних хвороб. Художник взявся малювати Христа, але не міг — риси на полотні розпливалися. Тоді Ісус витер обличчя рушником — і на ньому відбився його образ. Один із учнів Христа відніс рушник царю і зцілив його.

29 серпня 944 року за наказом візантійського імператора Костянтина Багрянородного Нерукотворний Образ Спасителя був перенесений з міста Едесси до Константинополя. Про подальшу долю Нерукотворного Образу існує декілька переказів. За одним – його викрали хрестоносці за часів їх владарювання у Константинополі (1204—1261), але корабель, на який була взята святиня, потонув у Мармуровому морі. За іншими переданнями, Нерукотворний Образ був переданий близько 1362 року до Генуї, де зберігається в монастирі на честь апостола Варфоломія.

Відомо, що Нерукотворний Образ неодноразово давав з себе точні відбитки. Один з них, т.зв. «на керамії», відбився, коли Ананія ховав образ біля стіни дорогою в Едессу; інший, відбившись на плащі, потрапив до Грузії.

Божественний Лик Спасителя, який відпечатався на полотні (убрусі), є одним із найпоширеніших образів у слов’янській іконописній традиції. Вважається, що перші візантійські й давньоруські ікони писалися саме з нерукотворного образу Спасителя. Саме цю ікону вишивали на бойових стягах війська, які йшли в похід; заходячи в храм, віруючі люди разом з іншими молитвами читають тропар Нерукотворному Образу Спасителя, що свідчить про особливе вшанування святині.

Традиції свята

Подібно попереднім двом, третій Спас також проходить з обрядами та процесами малих освячень в храмах. Як правило, парафіяни укладають у свої кошики різного виду горіхи, однак не забороняється додати яблука, мед і навіть овочі.

Господині печуть не тільки хліб, але і різні борошняні вироби. В них додають гриби, родзинки, мак і, звичайно ж, горіхи.

Серед інших назв Горіхового Спаса можна зустріти і Полотняний, так як у цей день популярними були ярмарки і торги полотнами. Так з'явилося повір'я, що на день свята обов'язково потрібно було щось купити, нехай навіть і дрібничку. Інакше весь наступний рік пройде в злиднях.

Жителі міст в цей день також влаштовують гуляння. Існує думка, що на Горіховий Спас, втім, як і на Яблучний, можна освячувати нові колодязі та інші джерела з питною водою.

Що не можна робити в день Третього Спаса 29 серпня:

не можна сваритися, лихословити;

не рекомендується ходити в ліс без оберега, адже наші предки вірили, що так можна зустрітися з нечистою силою;

не можна відмовляти в їжі нужденним і мандрівникам;

в цей день можна виконувати роботу по дому, на землі, збирати урожай в саду.

Прикмети свята