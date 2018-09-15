Сьогодні Україну заллє дощами: прогноз погоди на 15 вересня



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У деяких регіонах синоптики прогнозують грозу

Синоптики повідомили про те, що в суботу, 15 вересня у багатьох регіонах України пройдуть дощі і суттєво знизиться температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на сході України прогнозуються невеликі локальні дощі, місцями можливі зливи. Температура повітря в Донецькій і Луганській області +22 градуси. У Дніпрі +21 градус, у Харкові та Полтаві +24 +25 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, без опадів. У Херсоні +22 градуси, у Миколаєві +23, в Одесі до +26 градусів.

В Криму невеликий дощ. Вдень +19 градусів, вночі температура опуститься до +15 градусів.

У північних областях очікується гроза. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів.

На заході очікуються дощі зі зливами і грозами. В Чернівцях пройде невеликий дощ, до +26 градусів. В Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Чернівцях гроза, вдень +21 +23 градуси.

У Житомирі очікується гроза і злива, температура повітря +25 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, без опадів. У Херсоні +22 градуси, у Миколаєві +23, в Одесі до +26 градусів.

В Криму невеликий дощ. Вдень +19 градусів, вночі температура опуститься до +15 градусів.

У північних областях очікується гроза. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів.

На заході очікуються дощі зі зливами і грозами. В Чернівцях пройде невеликий дощ, до +26 градусів. В Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Чернівцях гроза, вдень +21 +23 градуси.

У Житомирі очікується гроза і злива, температура повітря +25 градусів.