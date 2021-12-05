У Кривому Розі фанати блогера осквернили Ханукію: відео

Фанат вирішив залізти на світильник, який запалюють у свято Ханука

У Кривому Розі під час вуличного концерту блогера один із фанатів заліз на встановлену Ханукію, після чого запалив смолоскип. Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

Свідки інциденту викликали на місце події поліцію. За даними ЗМІ, це сталося на арт-майдані біля Театру імені Тараса Шевченка.

На концерті тіктокера фанат вирішив залізти на світильник, який запалюють у свято Ханука. Товариші хлопця повторили за ним і теж піднялися на Ханукію.

Перехожі викликали представників поліції, які затримали правопорушників. За даними ЗМІ, правоохоронці поспілкувалися з підлітками та їхніми батьками.

Поліцейські склали на них адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Ханука – це єврейське свято дива та світла. Свято було започатковане у II ст. до н.е. на честь очищення Єрусалимського храму після вигнання з Храмової гори греко-сирійських військ. Для очищення храму була потрібна ритуальна олія, аби запалити мінору, храмовий світильник. Однак чистої та підходящої олії не знайшлося, був лише невеликий горщик, якого вистачило, здавалось би, на один день. Попри це, олії вистачило на цілих 8 днів горіння. 8 днів – час необхідний для виготовлення нової, чистої, підходящої олії. На честь цього дива щороку в єврейських домівках запалюють Ханукальні світильники, ставлять Ханукію на найвидніше місце.

Головним символом свята є Ханукія, на якій запалюють 8 свічок.

Раніше у центрі Рівного на Майдані Незалежності скоїли акт вандалізму і пошкодили Менору - була розбита велика частина ханукальних світильників (Ханукія), а також пошкоджений розподільний щит.

Також у Громаді з посиланням на слова очевидців розповідають, що на Ханукії невідомим або невідомими була залишена записка з таким антисемітським приблизним змістом: «Юдеї зловживають нашою толерантністю».

Тепер поліція шукає зловмисників, всі обставини вивчаються.

Нагадаємо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.