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Сьогодні в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сьогодні в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні
До Героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей, віросповідання, освіти, віку
фото з відкритих джерел

Десять років тому, 20 лютого 2014 року, загинуло найбільше активістів Майдану

Щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану
20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану
фото з відкритих джерел

Події того дня стали кульмінацією Революції Гідності. 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, під час якого лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.

Із метою вшанування пам’яті громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День Героїв Небесної Сотні.

До Героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей, віросповідання, освіти, віку. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з Героїв, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Іванові Наконечному, – 82 роки. Зі 107 Героїв Небесної Сотні – три жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет.

Небесна Сотня – символічна назва загиблих учасників Революції гідності
Небесна Сотня – символічна назва загиблих учасників Революції гідності
фото з відкритих джерел

104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України.

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні
20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні
фото з відкритих джерел

Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський вибір.

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Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Україна революція

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