Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України

Якщо Захід не збільшить постачання зброї та боєприпасів, ситуація стане ще складнішою

За словами секретаря РНБО, графік поставок озброєнь від союзників, складений на першу половину 2024 року, зараз витримується

Ситуація на лінії фронту дуже складна. Нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Таку заяву зробив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю португальському агентству Lusa.

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Данілов нагадав, що Росія продовжує отримувати озброєння від Ірану та Північної Кореї, тоді як допомога Україні від США та ЄС гальмує.

За його словами, якщо Захід не збільшить постачання зброї та боєприпасів, ситуація стане ще складнішою, а будь-яке очікування вплине на ситуацію на полі бою не на користь України.

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«Дуже важко боротися з агресором протягом двох років, але Україна не має права на поразку. Якщо я скажу, що всі дуже вмотивовані, то це буде неправда. У кожного (військового) свій стан, своя ситуація і своя мотивація.

Якщо ви запитаєте нас: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати нашу країну. У нас немає іншого вибору, іншого варіанту.

І ми дуже сподіваємося, що наші партнери зрозуміють, що під загрозою наша незалежність, а також імідж, авторитет і єдність всього Заходу», – сказав секретар РНБО.

Він висловив впевненість у тому, що пакет допомоги для України все ж буде ухвалений Конгресом, і додав, що поставки винищувачів F-16 є «дуже чутливим питанням» для нашої країни.

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«Ми дуже хочемо бути потужнішими за ворога, який зараз має перевагу в небі над Україною, тому що має велику кількість літаків.

Поки у нас не буде такої ж кількості, нам буде дуже важко продовжувати воювати», – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, графік поставок озброєнь від союзників, складений на першу половину 2024 року, зараз витримується. Однак Україна розраховує на підтримку «усіх країн НАТО».

«Ви не повинні боятися, а багато країн бояться війни і бояться Росії. Якщо ви покажете страх, війну буде програно», – додав Олексій Данілов.

Нагадаємо, Україна опинилася в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, є найсильнішою з часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

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За оцінками аналітиків ISW, проблеми з військовою допомогою можуть вже в березні викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, що є на озброєнні України.

Раніше американські аналітики припускали, що нестача боєприпасів може змусити українських захисників ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Крім того, українські солдати й командири розповіли The Washington Post, що у Збройних силах України критично бракує піхоти, і це призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій.