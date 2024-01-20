Зеленський розповів про напружену ситуацію на фронті

«Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі», – зауважив президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 696-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про плани на наступний тиждень, ситуацію на фронті, а також згадав захисників Донецького аеропорту.

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«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

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Кілька речей за цей день.

Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо.

Це стосується і відносин із партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності.

А також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень.

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Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме.

Готуємо подальшу роботу з ключовими нашими партнерами і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями. Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз.

Лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв. Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках. Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік.

Особливо хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які бʼються на півдні. Зокрема, старший солдат Сергій Філоненко, 123-тя окрема бригада ТрО. Дякую за хоробрість! Головний сержант роти логістики 124-ї бригади тероборони Андрій Сучок. Дякую за значні бойові результати на Херсонщині! Солдат Олександр Плахотнюк, 38-й зенітний ракетний полк. Дякую за влучність під час відбиття ударів російських терористів по наших портах на Одещині.

Слава всім, чия сміливість та ефективність стає силою України – спільною силою нашого народу! І хай буде вічною та світлою памʼять всіх, хто бився заради нашої держави та віддав своє життя, щоб Україна жила. Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту – однієї з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо всі усвідомлювати цю свою силу. І ми маємо перемогти в цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запамʼятало, що ніколи й нічого воно більше не здобуде.

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Слава Україні!».

Раніше Зеленський відповів, скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу.

Нагадаємо, що вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун.

Кілька місяців тому Байден попросив Конгрес виділити на потреби нацбезпеки понад $100 млрд. Близько $60 млрд із цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні. Однак пакет не підтримав Конгрес. Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

До слова, Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.