Президент України підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції

Зеленський заявив, що цей тиждень дав нашій державі ще дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з країнами-лідерами

Зеленський: «Маємо рішення про додаткову підтримку»

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже результативною свою участь у Мюнхенській конференції безпеки цього року. Український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії.

«Маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон. Зустрівся з прем’єр-міністром Бангладеш, із президентом Гватемали», – зазначив Зеленський.

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«Окремо – американські партнери. Розмова з президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу», – додав очільник України.

За словами президента, кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: «саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив».

Також Зеленський заявив, що цей тиждень дав нашій державі ще дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з країнами-лідерами.

«Німеччина. Франція. Дуже амбітні наші безпекові домовленості. Ще раз дякую пану канцлеру Шольцу, пану Президенту Макрону, усім у наших командах, хто готував угоди й зафіксував саме те, чого потребуємо. Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, подальша систематизація відносин між інституціями наших держав заради більшої безпеки та спільної сили. Працюємо й з іншими нашими партнерами над новими угодами – це буде дуже ефективна й розгалужена архітектура безпекових гарантій. Речі, які слугуватимуть стримуванню російської агресії в майбутньому та допомагатимуть зараз – зараз захищати незалежність», – розповів президент.

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Традиційно глава держави подякував усім воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає.

«Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави. Битва триває, і головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло й захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдів і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість», – підкреслив президент.

Як повідомлялося, Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.