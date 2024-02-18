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Президент України підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент України підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції
Зеленський заявив, що цей тиждень дав нашій державі ще дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з країнами-лідерами
фото: скріншот

Зеленський: «Маємо рішення про додаткову підтримку»

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже результативною свою участь у Мюнхенській конференції безпеки цього року. Український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Глава держави провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії.

«Маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон. Зустрівся з прем’єр-міністром Бангладеш, із президентом Гватемали», – зазначив Зеленський.

«Окремо – американські партнери. Розмова з президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу», – додав очільник України.

За словами президента, кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: «саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив».

Також Зеленський заявив, що цей тиждень дав нашій державі ще дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з країнами-лідерами.

«Німеччина. Франція. Дуже амбітні наші безпекові домовленості. Ще раз дякую пану канцлеру Шольцу, пану Президенту Макрону, усім у наших командах, хто готував угоди й зафіксував саме те, чого потребуємо. Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, подальша систематизація відносин між інституціями наших держав заради більшої безпеки та спільної сили. Працюємо й з іншими нашими партнерами над новими угодами – це буде дуже ефективна й розгалужена архітектура безпекових гарантій. Речі, які слугуватимуть стримуванню російської агресії в майбутньому та допомагатимуть зараз – зараз захищати незалежність», – розповів президент.

Традиційно глава держави подякував усім воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає.

«Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави. Битва триває, і головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло й захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдів і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість», – підкреслив президент.

Як повідомлялося, Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною. 

Теги: Німеччина Франція незалежність українці Бангладеш Володимир Зеленський Україна президент архітектура

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