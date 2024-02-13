Арестович засвітився під час прогулянки у Монако (відео)

Арестович не дуже зрадів зйомці та наголосив, що вона може спричинити кримінальне переслідування

Ексрадник Банкової засвітився у Монако після того, як наприкінці минулого року перебував у США

Колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович засвітився на прогулянці у Монако.

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На кадрах він спокійно гуляє вулицями у компанії якогось чоловіка, після чого помічає зйомку. «А ви знаєте взагалі, що зйомка кримінально переслідувана?», – поцікавився Арестович та пішов далі.

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Нагадаємо, ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович недавно перебував в Ньо-Йорку. Він розповів, що його діяльність на даний момент нібито має певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги

До слова, скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.

Раніше журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Згодом Нацполіція підтвердила відкриття щодо нього кримінального провадження за цим фактом.