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Екснардеп від «Партії регіонів» планував втечу з України (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Екснардеп від «Партії регіонів» планував втечу з України (фото)
За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої «ОПЗЖ»
фото: glavcom.ua

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів», який сприяв збройній агресії РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ. За даними «Главкома» в СБУ, йдеться про Владислава Лук'янова. 

Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

Екснардеп від «Партії регіонів» планував втечу з України (фото) фото 1

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої «ОПЗЖ». 

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі.

Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді «податків» та «зборів». Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Псії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій
фото пресцентр СБУ

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на парламентських виборах 2012 року Лук'янов балотувався в одномандатному окрузі № 54 (Донецька область) від «Партії регіонів» і в третій раз отримав мандат народного депутата України VII скликання.

Займав посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики.

Варто відзначити, що 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій «Партії регіонів» і «КПУ» підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Пізніше Лук’янов назвав помилкою ухвалені 16 січня законопроекти, які спровокували новий виток протистояння між владою і суспільством.

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Як повідомлялося раніше, перший генпрокурор України та суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін вважає, що окрім Януковича, до кримінальної відповідальності за державну зраду стосовно Харківських угод треба також притягувати тодішнього Голову Верховної Ради Володимира Литвина. Таку думку екссуддя виразив у матеріалі «Главкома».

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За переконаннями знаного правника, спікер не мав конституційних підстав та прав підписувати і ратифікувати «зрадницькі Харківські угоди». Віктор Шишкін наголошує на тому, що Харківські угоди, підписані 2010 року тодішніми президентами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, є неконституційними. Він стверджує, що у вказаних угодах відсутнє посилання на статті Конституції.

Теги: депутат партії інтернет кордон населення

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