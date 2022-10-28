У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 

Диктатура країни-терористки вчитиме студентів «правильному мисленню»

У Росії до війни починають активно готувати студентів, і цього разу вже по всій країні. У російських вишах незабаром можуть почати викладати нову «ідеологічну» дисципліну – «Основи російської державності». Про це повідомляє телеканал «Настоящее время», пише НСЖУ.

Розробляють курс максимально лояльні до чинної влади вчені та чиновники. А на журфаку Московського університету (МДУ) планують відкрити курс воєнної журналістики. Відтак на головному, найпрестижнішому в Росії журфаку, почнуть готувати журналістів до роботи в умовах війни, хоча офіційно ніякої війни Росія не веде, а проводить так звану «спецоперацію».

До слова, близько місяця тому з журфаку МДУ пообіцяли відрахувати двох студенток, які засудили у соцмережах «патріотичну» Z-акцію третьокурсника. Той прийшов до університету у футболці із Z-символікою та розмахував прапором так званої «ЛНР». Інші студенти нагадали йому, що політичну діяльність у стінах вишу заборонено. В результаті зібрали «етичну комісію». І на ній вирішили відрахувати тих, хто надто активно критикував Z-акцію».

Свого часу видання The Insider також писало про те, що адміністрація журфаку МДУ забороняє говорити про війну та «іноагентів», урізає зарплати незгодним викладачам і насаджує пропаганду.

При цьому Союз журналістів Росії не опротестував рішення влади задушити вільнодумство в тому числі і на факультеті журналістики МДУ, він мириться з підготовкою поповнення журналістського корпусу країни непрофесіоналами, які будуть слугувати гальмом для прогресу суспільства, будуть підтримувати диктатуру та імперські намагання влади, пише Національна спілка журналістів України.

Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа профспілка України наполягають на виключенні Союзу журналістів Росії (СЖР) зі складу Міжнародної федерації журналістів (МФЖ). Відповідний протест надіслано до виконкому МФЖ 25 жовтня, одразу як стало відомо про рішення СЖР утворити свої осередки у чотирьох тимчасово окупованих українських областях.

Нагадаємо, учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні».