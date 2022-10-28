Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 
Російська влада не згодна миритися навіть зі слабкими паростками журналістського вільнодумства 
фото з відкритих джерел

Диктатура країни-терористки вчитиме студентів «правильному мисленню» 

У Росії до війни починають активно готувати студентів, і цього разу вже по всій країні. У російських вишах незабаром можуть почати викладати нову «ідеологічну» дисципліну – «Основи російської державності». Про це повідомляє телеканал «Настоящее время», пише НСЖУ. 

Розробляють курс максимально лояльні до чинної влади вчені та чиновники. А на журфаку Московського університету (МДУ) планують відкрити курс воєнної журналістики. Відтак на головному, найпрестижнішому в Росії журфаку, почнуть готувати журналістів до роботи в умовах війни, хоча офіційно ніякої війни Росія не веде, а проводить так звану «спецоперацію». 

До слова, близько місяця тому з журфаку МДУ пообіцяли відрахувати двох студенток, які засудили у соцмережах «патріотичну» Z-акцію третьокурсника. Той прийшов до університету у футболці із Z-символікою та розмахував прапором так званої «ЛНР». Інші студенти нагадали йому, що політичну діяльність у стінах вишу заборонено. В результаті зібрали «етичну комісію». І на ній вирішили відрахувати тих, хто надто активно критикував Z-акцію».  

Свого часу видання The Insider також писало про те, що адміністрація журфаку МДУ забороняє говорити про війну та «іноагентів», урізає зарплати незгодним викладачам і насаджує пропаганду.

При цьому Союз журналістів Росії не опротестував рішення влади задушити вільнодумство в тому числі і на факультеті журналістики МДУ, він мириться з підготовкою поповнення журналістського корпусу країни непрофесіоналами, які будуть слугувати гальмом для прогресу суспільства, будуть підтримувати диктатуру та імперські намагання влади, пише Національна спілка журналістів України.

Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа профспілка України наполягають на виключенні Союзу журналістів Росії (СЖР) зі складу Міжнародної федерації журналістів (МФЖ). Відповідний протест надіслано до виконкому МФЖ 25 жовтня, одразу як стало відомо про рішення СЖР утворити свої осередки у чотирьох тимчасово окупованих українських областях. 

Нагадаємо, учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні».

Читайте також:

Теги: росія профспілка Свобода радіо студенти протест влада время

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський
Коли навіть російська пропаганда здригнулася
24 жовтня, 16:25
Російська ФСБ оголосила сьогодні про затримання «українських агентів»
Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео
12 жовтня, 18:03
Російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
26 жовтня, 06:05

Соціум

У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 
У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 
У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених
У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених
Сина губернатора Красноярського краю оголошено в розшук у Росії
Сина губернатора Красноярського краю оголошено в розшук у Росії
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Білорусь продає Росії танки 
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Білорусь продає Росії танки 
Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
43K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
42K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
33K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
18K
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
16K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту