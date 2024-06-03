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Спека на півдні та дощі на заході: погода на 3 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спека на півдні та дощі на заході: погода на 3 червня
На заході та півночі прогнозується +23…+29 °С. Там очікуються дощі з грозами
фото з відкритих джерел

У Києві в понеділок очікується до +26 °С, місцями дощ із грозою

У ніч проти 3 червня у більшості північних, центральних та Харківській областях пройдуть дощі з грозами. Вдень опади очікуються також у Карпатському регіоні. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Зазначається, що на сході, в центрі та на півдні дощів не очікується.

Повітря вночі прогріється до +13+18°, на заході країни – до 10-15 градусів за Цельсієм, вдень прогнозується до 27-32°. У західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів – до + 23-28°.

Спека на півдні та дощі на заході: погода на 3 червня фото 1
фото: meteo.gov.ua

У Києві в понеділок очікується до +26 °С, місцями дощ із грозою.

До слова, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів. Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко. За словами чиновника, внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії.

Як відомо, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило. До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності.

До слова, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23. 

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Теги: негода традиції Укренерго свято

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