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Відключення світла 20 травня триватимуть в усіх областях – «Укренерго»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відключення світла 20 травня триватимуть в усіх областях – «Укренерго»
В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді
фото з відкритих джерел

Повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня

Завтра, 20 травня, електроенергію вимикатимуть для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України. Про це повідомили в «Укренерго».

Так, відключення будуть погодинними та триватимуть від 18:00 до 24:00. Водночас живлення критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Раніше в «Укренерго» пояснювали, що причина обмежень – у збільшенні споживання електроенергії через похолодання. Потужностей українських електростанцій, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, наразі недостатньо.

В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Нагадаємо, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

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Теги: Укренерго відключення енергетика Україна

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