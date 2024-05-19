Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадоксу

Гравці ринку скаржаться, що їм просто невигідно імпортувати електроенергію уночі за нинішніми правилами

Одним із наслідків нинішніх подій в енергетиці може стати ліквідація нинішніх прайс-кепів (обмеження максимальних цін). Гравці ринку скаржаться, що їм просто невигідно імпортувати електроенергію за нинішніх умов. Цим, за даними джерел «Главкома», певною мірою пояснюються і парадокси з відключенням електроенергії вночі – низька ціна в часи мінімального навантаження плюс відсутність такого попиту як вдень роблять її імпорт невигідним.

До того ж вночі знижується потужність гідроелектростанцій.

І є розрахунок, що як тільки НКРЕКП зробить кроки в напрямку скасування прайс-кепів, а також будуть підвищені тарифи для населення, енергетична криза частково вирішиться сама собою.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

«За даних умов світло будуть вимикати поки не відновиться генерація. А це займе місяці і то за умови, що не буде нових обстрілів», – сказав голова «Укренерго».

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.