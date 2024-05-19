Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадоксу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадоксу
Вночі знижується потужність гідроелектростанцій
фото з відкритих джерел

Гравці ринку скаржаться, що їм просто невигідно імпортувати електроенергію уночі за нинішніми правилами

Одним із наслідків нинішніх подій в енергетиці може стати ліквідація нинішніх прайс-кепів (обмеження максимальних цін). Гравці ринку скаржаться, що їм просто невигідно імпортувати електроенергію за нинішніх умов. Цим, за даними джерел «Главкома», певною мірою пояснюються і парадокси з відключенням електроенергії вночі – низька ціна в часи мінімального навантаження плюс відсутність такого попиту як вдень роблять її імпорт невигідним.

До того ж вночі знижується потужність гідроелектростанцій.

І є розрахунок, що як тільки НКРЕКП зробить кроки в напрямку скасування прайс-кепів, а також будуть підвищені тарифи для населення, енергетична криза частково вирішиться сама собою.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

«За даних умов світло будуть вимикати поки не відновиться генерація. А це займе місяці і то за умови, що не буде нових обстрілів», – сказав голова «Укренерго».

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Читайте також:

Теги: електроенергія Україна блекаут Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після повномасштабного вторгнення в Україну, країни Європи зменшили імпорт російського газу, однак нарощують свою залежність від азотних добрив
Російський бюджет тане внаслідок санкційних втрат
30 квiтня, 21:50
Російське командування продовжує процес оперативного розгортання військ (сил) угрупування «Північ»
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
1 травня, 13:07
Сіра зона політичної реклами. Як Telegram-канали побачили Кличка у кратері від «Кинджала»
Сіра зона політичної реклами. Як Telegram-канали побачили Кличка у кратері від «Кинджала» Влада і медіа
30 квiтня, 09:45
У денні години завдяки «зеленій» генерації виникає профіцит в енергосистемі
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Пєсков стурбований заявами президента Франції та очільника МЗС Великої Британії
Росія відповіла на заяви Франції та Британії щодо війни істерикою і погрозами
3 травня, 15:03
Уночі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
9 травня, 06:30
Адміністрація Байдена надала Україні далекобійну зброю з умовою, що її не можна використовувати для ударів по РФ
Україна вимагає дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії – Politico
15 травня, 12:17
Для уникнення ризиків відключення енергопостачання необхідно відновити роботу пошкоджених електростанцій
Ситуація з електропостачанням незабаром може значно покращитися – «Укренерго»
16 травня, 21:18
Нині дуже важко втримувати стабільну роботу енергетичної системи України
Міненерго анонсувало підвищення тарифу на світло
11 травня, 22:17

Суспільство

Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадоксу
Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадоксу
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт
Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець
Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець
Ганебний фінал поліцейської реформи? Відомий журналіст розказав, як рятував будинок від вибуху
Ганебний фінал поліцейської реформи? Відомий журналіст розказав, як рятував будинок від вибуху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика
86K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
46K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
31K
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
29K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
17K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Сьогодні, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Сьогодні, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Вчора, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Вчора, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua