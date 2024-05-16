Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці
Україні не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання
фото з відкритих джерел

Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики

В Україні  через значний дефіцит в енергосистемі та імпорту електроенергії для покриття споживання,  вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики. «Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували. Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання», – зазначив Коваленко.

Гендиректор Yasno висловив сподівання, що ввечері Україні вийде обійтися без відключень «ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках».

Нагадаємо, 15 травня диспетчерський центр «Укренерго» застосував  контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

За інформацією, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також повідомлялося, що у деяких областях України було введено графіки аварійних відключень. Зокрема, йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Сумську, Вінницьку, Полтавську, Дніпропетровську та у Києві.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики ДТЕК весь день ліквідовували наслідки негоди на Одещині
На Одещині відновлено електропостачання 14 тис. споживачам
21 квiтня, 22:45
Денис Шмигаль: «Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення»
Уряд подовжив пільгову ціну на електроенергію для населення
26 квiтня, 17:09
Зеленський подякував усім партнерам, які вже допомогли Україні з ППО
Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо
27 квiтня, 20:21
Були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії
Уночі ворог атакував енергооб’єкти у шести областях
8 травня, 06:42
Наступ росіян на Харківщині та передача Україні озброєння на $400 млн. Головне за 10 травня
Наступ росіян на Харківщині та передача Україні озброєння на $400 млн. Головне за 10 травня
10 травня, 21:00
Усик разом з ДТЕК просить світову спільноту допомогти захистити українську енергосистему
Це атаки проти моїх співвітчизників: Усик закликав світ зупинити енергетичний терор Росії
13 травня, 15:17
Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває
У Києві та низці областей застосовано екстрені відключення електроенергії
Вчора, 20:06
На ринку існує заборгованість Укренерго перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ, яка є складовою тарифу на послуги з передачі електроенергії
Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці
13 травня, 17:31
Від учора в Україні введено графіки аварійних відключень
«Укренерго» застосувало аварійні відключення для промислових та побутових споживачів (оновлено)
Вчора, 09:17

Суспільство

Лещенко знайшов пояснення, чому має право розважатися в клубах
Лещенко знайшов пояснення, чому має право розважатися в клубах
Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці
Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці
Оновлення даних через ЦНАП: Кабмін досі не вирішив головну проблему
Оновлення даних через ЦНАП: Кабмін досі не вирішив головну проблему
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ
СРСР затопив понад 230 сіл під час будівництва шести водосховищ на Дніпрі (дослідження)
СРСР затопив понад 230 сіл під час будівництва шести водосховищ на Дніпрі (дослідження)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
28K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
23K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
12K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
9807
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
9317
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua