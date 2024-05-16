Гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці

Україні не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання

Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики

В Україні через значний дефіцит в енергосистемі та імпорту електроенергії для покриття споживання, вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики. «Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували. Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання», – зазначив Коваленко.

Гендиректор Yasno висловив сподівання, що ввечері Україні вийде обійтися без відключень «ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках».

Нагадаємо, 15 травня диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

За інформацією, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також повідомлялося, що у деяких областях України було введено графіки аварійних відключень. Зокрема, йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Сумську, Вінницьку, Полтавську, Дніпропетровську та у Києві.