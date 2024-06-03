Аварійні знеструмлення через негоду: начальник Київської адміністрації повідомив деталі

Внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії

Найбільше аварійні відключення торкнулися трьох районів

Складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів. Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко.

За словами чиновника, внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії.

Кравченко також навів дані ДТЕК «Київські регіональні мережі» про те, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень фіксувалося у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах. Між тим він відзначив роботу енергетиків, які оперативно ліквідовують наслідки негоди та «роблять все можливе, щоб максимально швидко повернути людям світло».

Крім того, розповів Кравченко, в Ірпіні внаслідок сильної зливи була підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев'ятиповерхівки: «Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач». У Київській області були зафіксовані 4 такі випадки.

Нагадаємо, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило. До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності.

До слова, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23.

Також наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.