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Аварійні знеструмлення через негоду: начальник Київської адміністрації повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аварійні знеструмлення через негоду: начальник Київської адміністрації повідомив деталі
Внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії
фото з відкритих джерел

Найбільше аварійні відключення торкнулися трьох районів

Складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів. Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко.

За словами чиновника, внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії.

Кравченко також навів дані ДТЕК «Київські регіональні мережі» про те, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень фіксувалося у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах. Між тим він відзначив роботу енергетиків, які оперативно ліквідовують наслідки негоди та «роблять все можливе, щоб максимально швидко повернути людям світло».

Крім того, розповів Кравченко, в Ірпіні внаслідок сильної зливи була підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев'ятиповерхівки: «Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач». У Київській області були зафіксовані 4 такі випадки.

Нагадаємо, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило. До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності.

До слова, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23. 

Також наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.

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Теги: чиновник вітер негода календар відключення

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