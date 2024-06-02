Гроза, град і шквали: у Києві розгулялася негода

Гроза у Києві з висоти 25-го поверху

До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності

Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.

Містяни діляться відео стрімких водних потоків, що несуться дорогами, у соцмережах.

Штормове попередження оголошено у Києві та області



Синоптики попереджають про грозу, град і шквали 15-20 м/с до кінця дня. Стихія вже пройшлася західними регіонами. pic.twitter.com/bB7mZSJR8X June 2, 2024

Також місцями повалило дерева. А український Гідрометцентр поширив світлини граду.

Град у столиці фото: Український Гідрометцентр/Telegram

До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності через грозу, град та шквали 15-20 м/с.

Київ накрила гроза фото: Український Гідрометцентр/Telegram

Нагадаємо, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23.

Також наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.