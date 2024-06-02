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Гроза, град і шквали: у Києві розгулялася негода

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Гроза, град і шквали: у Києві розгулялася негода
Гроза у Києві з висоти 25-го поверху
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності

Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.

Містяни діляться відео стрімких водних потоків, що несуться дорогами, у соцмережах.

Також місцями повалило дерева. А український Гідрометцентр поширив світлини граду.  

Град у столиці
Град у столиці
фото: Український Гідрометцентр/Telegram

До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності через грозу, град та шквали 15-20 м/с.

Київ накрила гроза
Київ накрила гроза
фото: Український Гідрометцентр/Telegram

Нагадаємо, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23. 

Також наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.

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Теги: Київ негода відео

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