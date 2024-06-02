Гроза, град і шквали: у Києві розгулялася негода
До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності
Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.
Містяни діляться відео стрімких водних потоків, що несуться дорогами, у соцмережах.
Штормове попередження оголошено у Києві та області— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2024
Синоптики попереджають про грозу, град і шквали 15-20 м/с до кінця дня. Стихія вже пройшлася західними регіонами. pic.twitter.com/bB7mZSJR8X
Також місцями повалило дерева. А український Гідрометцентр поширив світлини граду.
До кінця доби у столиці оголосили І рівень небезпечності через грозу, град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23.
Також наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.
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