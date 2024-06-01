Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії

«Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів»

Кабмін вирішив, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб

Рішення Кабміну, яке зобов'язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, призведе до зупинок підприємств та зростання безробіття, адже електроенергія значно подорожчає, і на всіх її все одно не вистачить. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів. Бо як би нам не допомагали наші партнери, все одно головне, – а це забезпечення армії та купівля зброї, – йде за рахунок платників податків. Тому важливо, щоб наша промисловість продовжувала працювати», – наголосив Каленков.

Він нагадав, що останні два роки підприємства вже працюють на межі можливого та з величезними збитками.

«Будь-який крок, який призводить до збільшення собівартості продукції, просто виштовхує підприємства за ту межу, де вони будуть змушені або скорочувати обсяги виробництва, або зупинятися та звільняти людей», – пояснив він.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб.

«Укренерго», зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ.

При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.