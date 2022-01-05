Список відремонтованих доріг: куди безпечно поїхати на Різдво

Вже відновлено під'їзди до Трускавця у Львівській області

На Волині відновлено близько 80 км доріг до Шацького національного природного парку

Останніми днями чимало українців подорожують країною автотранспортом. Мандрівники у соцмережах скаржаться, що дороги до туристичних місць, попри розпіарену програму президента «Велике будівництво», досі переважно у ганебному стані. На тлі критики українських водіїв «Укравтодор» оприлюднив перелік доріг, які вже було відремонтовано. Отже, тепер автомобілісти можуть за списком перевірити, чи це так.

Так, на Закарпатті на ділянці завдовжки 44,6 км було відремонтовано найвищу гірську дорогу Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я. Також було відновлено маршрут Н-09, що проходить через географічний центр Європи, село Ділове. У 2022 році завершать ремонт дороги Р-21 Долина – Хуст, що веде до Синевиру.

На Донеччині у 2021 році відновили дорогу Т-05-21 /М-03/, що забезпечує під'їзд до Національного природного парку «Святі гори». Цього року роботи завершать повністю.

На півдні масово ремонтувалися дороги, що сполучають з курортами Чорноморського та Азовського узбереж. Так, на Одещині відновили понад 50 км доріг, серед яких Кароліно-Бугаз – Грибівка – Санжійка, Приморське – Затока.

На Миколаївщині відновлено 37 км дороги Т-15-13 Нечаяне – Очаків, що веде до Чорноморської коси.

На Херсонщині відремонтовано 22 км під'їзду до заповідника Асканія-Нова. А в Запорізькій області повністю відновлено 119 км дороги Н-30 Василівка – Бердянськ та 42 км дороги Т-08-20 Якимівка – Кирилівка.

У Харківській області нове покриття отримала дорога Т-21-13 Золочів-Максимівка до музею Григорія Сковороди. Цього року буде відновлено 30 км до Печенізького водосховища.

У Черкаській області у 2022 році повністю завершиться відновлення дороги Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук.

На Волині відновлено близько 80 км доріг до Шацького національного природного парку.

Було також відновлено під'їзди до Трускавця у Львівській області. Цього року відбуватиметься ремонт доріг на під'їзді до Славського. Ці дороги, як і Р-21 Долина – Хуст в Івано-Франківській області, є частиною Малого карпатського кола.

У Хмельницькій області за два роки відновили 85 км дороги Н-03 у напрямку Хмельницького до Кам'янця-Подільського. У 2022 році цей маршрут та дорога Т-23-17 Кам'янець-Подільський – Стара Ушиця будуть відновлені повністю.

Тим часом на Закарпатті авто масово проколюють шини на небезпечній ділянці дороги. «Великим безколіссям» охрестили журналісти відрізок траси від Мукачева до Сваляви.

Напередодні нового року Зеленський відзвітував про будівництво доріг та мостів за два роки.

А перед цим «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої було заплановано масштабне будівництво та ремонт доріг по всій території України.

Майже одразу після старту програми почали з’являтися розслідування журналістів про суттєві зловживання із державними коштами, ознаки картельної змови та інші порушення під час її реалізації.

«Велике будівництво» продовжилося і у 2021 році. А журналісти, як і минулоріч, продовжили з’ясовувати, хто з осіб, наближених до чинної влади, заробляє на президентській програмі значні кошти.

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