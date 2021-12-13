«Велике будівництво». Кар’єр брата «слуги» Юзіка продав щебню на майже 2 млрд грн

Підприємство працює без необхідних дозвільних документів

ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (РГК), що на Полтавщині, за останні два роки поставив продукції на 1,93 млрд грн. Основна частка через фірми-прокладки пішла на «Велике будівництво». Про це повідомляється у програмі «Watchdogs. Розслідування» на телеканалі «Прямий».

Двоюрідний брат народного депутата Юрія Корявченкова, відомого як Юзік, Сергій Корявченков очолює правління ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр з 2017 року. У 2019 році, зі стартом президентської програми «Велике будівництво», обсяги виробництва підприємства, що спеціалізується на видобутку щебню, значно збільшилися.

Загалом за два останніх рок «РГК» продав продукції на 1,93 млрд грн. Половину всього видобутку викупили дві фірми – ТОВ «Кар-Гіл» та ТОВ «Брекстон», які є постачальниками щебню для турецької компанії «Онур», що безпосередньо задіяна у «Великому будівництві».

Обидві ці компанії також напряму пов’язані з братами Корявченковими. Засновник криворізького «Брекстон» Сергій Доровський – давній бізнес-партнер Сергія Корявченкова та член наглядової ради «РГК».

«Кар-Гіл» із Горішніх Плавнів і ним керує Роман Варваров. На виборах він був уповноваженим партії «Слуга народу» по Дніпропетровській області, а потім став помічником нардепа «Юзіка» на громадських засадах. Зараз він бенефіціар однойменного ТОВ ««Рижівський гранітний кар’єр» через ТОВ «Техніка-2018».

РГК в останні роки не тільки збільшив потужності, а і розширив свою площу в сторону дачного кооперативу, ставши його сусідом.

Екологи вказують, що з 2019 року кар’єр підвищив виробничі потужності та встановив джерела викидів, на які не отримав відповідних дозволів. А також не пройшов обов’язкової Оцінки впливу на довкілля і два роки працює без цього дозвільного документу.

Раніше повідомлялося, що Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, зустрічався в одному зі столичних ресторанів із людьми колишнього нардепа Олександра Вілкула, де вони нібито вирішували питання щодо майбутніх місцевих виборів

Раніше повідомлялося, що нардеп та друг президента Зеленського Юзік користується автівкою Mercedes за $200 тис.

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