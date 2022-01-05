На Закарпатті авто масово проколюють шини на небезпечній ділянці дороги (фото, відео)
Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв
«Великим безколіссям» охрестили журналісти відрізок траси від Мукачева до Сваляви
На ділянці дороги від Мукачева до Сваляви, протяжністю близько 20 кілометрів, увечері та вночі 4-5 січня ситуація складалася не найкраще для водіїв.
Кожні кілька кілометрів на узбіччях стояли автомобілі з пробитим по одній, по дві, по три шини. Траса всіяна ямами, які неможливо помітити у темряві, нарікають кермувальники. Водії не стримують емоцій та висловів. Деякі з них їдуть здалека, і не знають як їм бути. Про це пише Мukachevo.net.
Дехто викликав поліцію для оформлення події, але чекати доводиться довго.
Журналісти Mukachevo.net проінспектували ділянку до Сваляви протягом години часу. Як повідомляють очевидці у соцмережах, далі ситуація не краща аж до перевалу: там так само стоять автомобілі з пробитими шинами.
«За дві години, 10-12 автівок вже колеса міняли. Краї ям гострі і вночі їх не видно. Один з водіїв два колеса одразу пробив», – розповідають очевидці.
Нагадаємо, 31 грудня приблизно пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото).