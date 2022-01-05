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    На Закарпатті авто масово проколюють шини на небезпечній ділянці дороги (фото, відео)

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    Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв - На Закарпатті авто масово проколюють шини на небезпечній ділянці дороги (фото, відео)

    Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв

    фото: Мukachevo.net

    «Великим безколіссям» охрестили журналісти відрізок траси від Мукачева до Сваляви

    На ділянці дороги від Мукачева до Сваляви, протяжністю близько 20 кілометрів, увечері та вночі 4-5 січня ситуація складалася не найкраще для водіїв.

    Кожні кілька кілометрів на узбіччях стояли автомобілі з пробитим по одній, по дві, по три шини. Траса всіяна ямами, які неможливо помітити у темряві, нарікають кермувальники. Водії не стримують емоцій та висловів. Деякі з них їдуть здалека, і не знають як їм бути. Про це пише Мukachevo.net.

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    Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв. фото: Мukachevo.net
    Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв. фото: Мukachevo.net
    Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв. фото: Мukachevo.net
    Траса поблизу Сваляви викликає нарікання водіїв. фото: Мukachevo.net

    Дехто викликав поліцію для оформлення події, але чекати доводиться довго.

    Журналісти Mukachevo.net проінспектували ділянку до Сваляви протягом години часу. Як повідомляють очевидці у соцмережах, далі ситуація не краща аж до перевалу: там так само стоять автомобілі з пробитими шинами.

    «За дві години, 10-12 автівок вже колеса міняли. Краї ям гострі і вночі їх не видно. Один з водіїв два колеса одразу пробив», – розповідають очевидці.

    Нагадаємо, 31 грудня приблизно пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото).

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    Теги: ДТП дороги Закарпаття
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    На Закарпатті авто масово проколюють шини на небезпечній ділянці дороги (фото, відео)