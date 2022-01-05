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    На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)

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    Колекцію багато років збирала та систематизувала мешканка Хмільника Неля Рибак (справа) - На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)
    Колекцію багато років збирала та систематизувала мешканка Хмільника Неля Рибак (справа)
    Фото: Лана Вєтрова (Facebook)

    Колекція нараховує 8 252 експонати із 75 країн світу

    У місті Хмільнику Вінницької області відкрився перший в Україні музей «Черевичок» і «Найбільша колекція декоративно-сувенірного взуття». Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

    За словами Вєтрової, цю колекцію багато років збирала та систематизувала мешканка Хмільника Неля Рибак. Нині її рекордна колекція нараховує 8 252 експонати із 75 країн світу. До переїзду в музей, який складається із шести залів площею 528 кв. м, експонати зберігались в кімнатах будинку власниці.

    «Усе почалось в 2009 році, коли перший «Брелок-черевичок» пані Неля отримала від подруги, що подорожувала по Європі, і з того часу вона почала займатись пошуком, збором декоративного взуття. З чого воно тільки не зроблено: фарфор, фаянс, дерево, кераміка, скло, різні метали, кришталь, шкіра, тканина, рогоза, пластик, віск, гума та багато чого іншого. Чимало з них зроблено під індивідуальне замовлення», – написала Вєтрова.

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    На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)
    На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)
    На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)
    На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)

    Нагадаємо, що Національний художній музей витратить ще 20 млн грн на ремонт будівлі. Під час реставрації історичної будівлі в центрі Києва виникла необхідність виконання додаткових робіт.

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    Теги: Вінниця ремонт музей час
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    На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)