На Вінниччині з'явився унікальний музей, який занесли в Книгу рекордів (фото)

Колекція нараховує 8 252 експонати із 75 країн світу

У місті Хмільнику Вінницької області відкрився перший в Україні музей «Черевичок» і «Найбільша колекція декоративно-сувенірного взуття». Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За словами Вєтрової, цю колекцію багато років збирала та систематизувала мешканка Хмільника Неля Рибак. Нині її рекордна колекція нараховує 8 252 експонати із 75 країн світу. До переїзду в музей, який складається із шести залів площею 528 кв. м, експонати зберігались в кімнатах будинку власниці.

«Усе почалось в 2009 році, коли перший «Брелок-черевичок» пані Неля отримала від подруги, що подорожувала по Європі, і з того часу вона почала займатись пошуком, збором декоративного взуття. З чого воно тільки не зроблено: фарфор, фаянс, дерево, кераміка, скло, різні метали, кришталь, шкіра, тканина, рогоза, пластик, віск, гума та багато чого іншого. Чимало з них зроблено під індивідуальне замовлення», – написала Вєтрова.

Нагадаємо, що Національний художній музей витратить ще 20 млн грн на ремонт будівлі. Під час реставрації історичної будівлі в центрі Києва виникла необхідність виконання додаткових робіт.

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