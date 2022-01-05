На Одещині постане нове місто-курорт за кілька мільярдів доларів (фото)

Інвестиційний проєкт під назвою «Дунайя» затвердила Одеська облдержадміністрація

На півдні Одеської області, на косі між штучним озером Сасик та Чорним морем, розпочнеться реалізація масштабного інвестиційного проєкту під назвою «Дунайя», який передбачає будівництво курортного міста. Про це повідомив помічник голови облдержадміністрації Юрій Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник опублікував розпорядження від 29 грудня 2021 року про заснування державного підприємства «Дунайя».

За попередніми оцінками, обсяг інвестицій має становити від $2 до $3 млрд. На незайманій природній косі збудують 10 км набережної з готелями та казино.

Ініціатори проєкту вважають, що нове місто-курорт зможе скласти гідну конкуренцію Затоці.

«Ну що, Затока, тримайся», – написав з цього приводу Юрій Дімчогло.

Натомість екологи не поділяють радості від такої ініціативи. В.о. директора національного природного парку «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк зауважила, що поруч розташовані чотири курорти, які не розвиваються, і висловила сумнів у доцільності спорудження ще одного на місці з унікальною природою.

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