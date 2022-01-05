  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині постане нове місто-курорт за кілька мільярдів доларів (фото)

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Морську косу забудують готелями та казино<br /><br /> - На Одещині постане нове місто-курорт за кілька мільярдів доларів (фото)
    Морську косу забудують готелями та казино

    фото: Юрій Дімчогло/ Facebook

    Інвестиційний проєкт під назвою «Дунайя» затвердила Одеська облдержадміністрація

    На півдні Одеської області, на косі між штучним озером Сасик та Чорним морем, розпочнеться реалізація масштабного інвестиційного проєкту під назвою «Дунайя», який передбачає будівництво курортного міста. Про це повідомив помічник голови облдержадміністрації Юрій Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.

    Чиновник опублікував розпорядження від 29 грудня 2021 року про заснування державного підприємства «Дунайя».

    270247065_5354594571233930_6031221809197267492_n

    За попередніми оцінками, обсяг інвестицій має становити від $2 до $3 млрд. На незайманій природній косі збудують 10 км набережної з готелями та казино.

    Ініціатори проєкту вважають, що нове місто-курорт зможе скласти гідну конкуренцію Затоці.

    «Ну що, Затока, тримайся», – написав з цього приводу Юрій Дімчогло.

    6bb6025d56fa3f7d27763e0234e6a88c.

    Натомість екологи не поділяють радості від такої ініціативи. В.о. директора національного природного парку «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк зауважила, що поруч розташовані чотири курорти, які не розвиваються, і висловила сумнів у доцільності спорудження ще одного на місці з унікальною природою.

    Нагадаємо, The Independent назвав міста, які варто відвідати у 2022 році: у рейтингу – одне українське.

    Теги: Одеса будівництво чиновник Затока
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині постане нове місто-курорт за кілька мільярдів доларів (фото)