Співмешканка Киви розповіла правоохоронцям деталі про життя екснардепа

Пропагандисти припустили, що супутниця Киви могла навести кілера на слід

Ліквідований екснардеп Ілля Кива дуже тривожився за своє життя. Про це правоохоронцям розповіла його співмешканка, передають росЗМІ.

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Жінка розповіла слідчим, що ексдепутат завжди намагався дотримуватися заходів безпеки. До прикладу, він щоразу йшов у лісосмугу готелю, щоб записати відео. Це потрібно було для того, щоб унеможливити визначення місцевості, де він перебуває.

«Цього разу Кива міг також вирушити до лісу, щоб записати ролик для свого Telegram-каналу», – припустили пропагандисти.

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Також пропагандисти припустили, що супутниця Киви могла навести кілера на слід, проте ця версія поки не підтверджена.

Особу жінки не розкривають з метою її безпеки.

Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

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Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.