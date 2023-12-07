Експерт: Кива – одна із цілей на ліквідацію із «списку Малюка»

Експерт про ліквідацію Ківи: Спецслужби рф не можуть вберегти зрадників від роботи СБУ

Ліквідація Ківи продемонструвала, що СБУ здатна знаходити і карати зрадників навіть у будь-якій точці рф. Про це пише політолог Тарас Загородній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт акцентує, що Служба Безпеки готова діставати і знищувати кожного зрадника, який закликає вбивати українців.

«Неофіційно є інформація, що Ківа – одна із законних цілей так званого довгого «списку Малюка». Туди входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців», – повідомляє політолог.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загородній підкреслює, що ліквідація зрадників – це системні дії СБУ.

«В той же день, що і Ківу, в Луганську було ліквідовано воєнного злочинця, так званого «депутата ЛНР» Олега Попова. Попов фігура менш медійна ніж Ківа. Але його ліквідація – це ще один дзвіночок для всіх колаборантів. Такі дзвінки лунають для зрадників все частіше», – вважає експерт.

«Вчорашній день ще раз показав, що суспільство чекає і аплодує такому покаранню зрадників. Це демонструє, в тому числі, і підтримка дій СБУ, яку фіксують соціологи – найбільша за весь період Незалежності. У світі такі дії порівнюють з ізраїльським «Моссадом» кращих часів: ворогів держави знайдуть і покарають, де б вони не знаходились. Таке знання приводить зрадників до істерик і постійних пошуків «кротів» у своїх рядах», – резюмує Загородній.

Нагадаємо, 6 жовтня тіло екснардепа-зрадника Іллі Ківи виявили у Підмосков’ї. Джерела ряду ЗМІ повідомили, що ліквідація Ківи – це спецоперація СБУ. Зрадника було ліквідовано зі стрілецької зброї.