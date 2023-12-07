Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї

Кива вважав, що в закритому селищі в Одинцовському районі, буде в безпеці

Убитий у Росії колишній депутат Верховної Ради Ілля Кива дбав про свою безпеку, і щоб захистити себе, жив у одному з сіл Підмосков’я. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

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«Безвідносно до конкретно цієї ситуації, звичайно, люди, які перебувають в активній обоймі російських спецслужб – а Кива був саме таким, – які беруть активну участь у роботі російської пропаганди, що щільно повʼязана з діяльністю спецслужб держави-агресора, дбають про свою безпеку. І, власне, держава-агресор намагається так чи інак у цьому їм допомагати. Тому, і те, де він мешкав останнім часом, це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався», – сказав вн.

Раніше поціновувач «русского міра» Олег Царьов прокоментував ліквідацію зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї. За його словами, Кива знав, що на нього «йде полювання», тому поїхав з Москви в закрите селище. За його словами, Кива перебував у Москві, проте приїхав «у дуже закрите селище, одне з найбільш статусних в Одинцовському районі». Там є камери і охорона, тому Кива вважав, що там він буде в безпеці.

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Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.