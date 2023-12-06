Росія підтвердила смерть колаборанта Киви

Від отриманих поранень Кива помер на місці

Слідчий комітет РФ підтвердив, що смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Кив. Зазначається, що його застрелили в Підмосков'ї. Від отриманих поранень Кива помер на місці.

Слідчий комітет країни-агресорки повідомив, що ввечері в середу, 6 грудня, на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево в Киву вистрілили з невстановленої зброї. «За попередніми даними слідства, увечері на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево Одинцовського міського округу невідомий вистрелив у потерпілого з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України – Ілля Кива», – йдеться у повідомленні.

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Російський слідчий комітет наголосив, що до розслідування кримінальної справи долучилася група «найдосвідченіших слідчих і криміналістів».

Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.

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Перед початком повномасштабної війни Росії проти України Ілля Кива втік до Іспанії. Він відвідував ефіри російських пропагандистів у Москві, де активно поширював фейки про Україну та кремлівську пропаганду. Кива також запросив «політичний притулок» і громадянство у країни-агресора.

За даними журналістів Bihus.Info, станом на червень 2022 року Кива міг жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї.

У березні 2022 року Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Йому оголосили про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність України та держзради. У серпні 2023-го йому також повідомили про підозру за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і пропаганду війни.

13 листопада Личаківський суд Львова заочно засудив Киву до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

До відома, екснардеп та колаборант Ілля Кива, якого знайшли сьогодні мертвим, за свою політичну кар'єру встиг неодноразово потрапити в скандали та курйози. «Главком» склав п'ятірку курйозних ситуацій з Кивою.

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