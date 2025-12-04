Головна Країна Суспільство
Набрав чинності закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: glavcom.ua

У разі укладання трудового договору з людьми, які порушили правила військового обліку, бронювання надаватиметься на строк не більше 45 днів

Сьогодні, 4 грудня, набрав чинності закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

У разі укладання трудового договору з людьми, які порушили правила військового обліку, бронювання надаватиметься на строк не більше 45 днів (строк випробувального терміну). Після усунення такими особами порушень правил військового обліку протягом 45 днів бронювання надаватиметься на загальних підставах, а у разі неусунення порушень така особа може бути звільнена.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

До слова, у межах спеціального режиму для прифронтових громад уряд запровадив 100% бронювання працівників. Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами міністра, завдяки цьому понад 900 компаній змогли додатково забронювати більш як 30 тис. співробітників.

