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    Технології

    Засновники Google залишили свої посади

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    <span>Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google у 1998 році</span> - Засновники Google залишили свої посади
    Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google у 1998 році

    Новим керівником Alphabet буде гендиректор Google Сундар Пічаї, який поєднуватиме дві посади

    Творці Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін відійшли від управління материнською структурою компанії, холдингом Alphabet.

    Пейдж залишив посаду генерального директора, а Брін – президента холдингу. Новим главою Alphabet став гендиректор Google Сундар Пічаї, який буде тепер поєднувати два керівних поста. Пейдж і Брін продовжать роботу в холдингу членами ради директорів.

    Пейдж і Брін пояснили своє рішення бажанням спростити структуру менеджменту Alphabet. Як зазначається у їхньому листі, через 21 рік після заснування Google «настав час взяти на себе роль гордих батьків, пропонуючи поради і любов, але не щоденне бурчання».

    Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google у 1998 році. У 2015 році компанію реорганізували в холдинг Alphabet. Тоді ж Google очолив Сундар Пічаї.

    Прибуток Alphabet у 2018 році досяг майже 31 мільярда доларів. У компанії працюють більш ніж 100 тисяч людей.

    The New York Times називає це кінцем епохи для Google, адже Пейдж і Брін уособлювали компанію з моменту заснування та були двома найвпливовішими діячами технологічної галузі нарівні зі засновниками Apple та Microsoft, Стівом Джобсом та Біллом Гейтсом.

    До слова, на сторінці Apple в Facebook запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine.

     

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