Google пообіцяв $1,5 мільйона за злам нового Android



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Google обіцяє заплатити в півтора рази більше за виявлення комбінацій експлойтів, які працюють на попередніх версіях Android, випущених спеціально для розробників

Претендентам на нагороду пропонують створити експлойт (програми, що використовують уразливості - ред.) або «повнодіапазонний ланцюжок» експлойтів, - блог корпорації

Компанія Google готова заплатити від $1 млн до $1,5 млн за успішний злам нових версій Android і захисного процесора Titan M для приладів на базі цієї операційної системи.

Як повідомляється в блозі корпорації, претендентам на нагороду пропонують створити експлойт (програми, що використовують уразливості - ред.) або «повнодіапазонний ланцюжок» експлойтів.

Шкідливе програмне забезпечення повинно дозволити потенційним зловмисникам запускати на пристрої з Titan M довільний код, що деякий час утримувався б на пристрої.

За це Google готовий заплатити $1 млн. При цьому $1,5 млн обіцяють тим, хто створить ланцюжок експлойтів, що дозволяє обійти захист майбутньої версії ОС Android.

Сьогодні Titan M - це спеціалізована захисна мікросхема, яка забезпечує безпеку пристроїв. На даний момент нею забезпечені смартфони Google Pixel 3 і Pixel 4.

У компанії також відзначають, що розмір винагороди залежатиме від низки умов. В першу чергу - повноцінного опису роботи експлойтів, початкового вектора атаки і надійності експлойта. Розмір нагороди також буде змінюватися в залежності від того, який обсяг необхідного сприяння з боку користувача буде потрібно для запуску шкідливого програмного забезпечення і наскільки великі шанси користувача знайти роботу шкідливих програм.

Google обіцяє заплатити в півтора рази більше за виявлення комбінацій експлойтів, які працюють на попередніх версіях Android, випущених спеціально для розробників.