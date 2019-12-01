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    Технології

    Google пообіцяв $1,5 мільйона за злам нового Android

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    Google обіцяє заплатити в півтора рази більше за виявлення комбінацій експлойтів, які працюють на попередніх версіях Android, випущених спеціально для розробників - Google пообіцяв $1,5 мільйона за злам нового Android
    Google обіцяє заплатити в півтора рази більше за виявлення комбінацій експлойтів, які працюють на попередніх версіях Android, випущених спеціально для розробників

    Претендентам на нагороду пропонують створити експлойт (програми, що використовують уразливості - ред.) або «повнодіапазонний ланцюжок» експлойтів, - блог корпорації

    Компанія Google готова заплатити від $1 млн до $1,5 млн за успішний злам нових версій Android і захисного процесора Titan M для приладів на базі цієї операційної системи.

    Як повідомляється в блозі корпорації, претендентам на нагороду пропонують створити експлойт (програми, що використовують уразливості - ред.) або «повнодіапазонний ланцюжок» експлойтів.

    Шкідливе програмне забезпечення повинно дозволити потенційним зловмисникам запускати на пристрої з Titan M довільний код, що деякий час утримувався б на пристрої.

    За це Google готовий заплатити $1 млн. При цьому $1,5 млн обіцяють тим, хто створить ланцюжок експлойтів, що дозволяє обійти захист майбутньої версії ОС Android.

    Сьогодні Titan M - це спеціалізована захисна мікросхема, яка забезпечує безпеку пристроїв. На даний момент нею забезпечені смартфони Google Pixel 3 і Pixel 4.

    У компанії також відзначають, що розмір винагороди залежатиме від низки умов. В першу чергу - повноцінного опису роботи експлойтів, початкового вектора атаки і надійності експлойта. Розмір нагороди також буде змінюватися в залежності від того, який обсяг необхідного сприяння з боку користувача буде потрібно для запуску шкідливого програмного забезпечення і наскільки великі шанси користувача знайти роботу шкідливих програм.

    Google обіцяє заплатити в півтора рази більше за виявлення комбінацій експлойтів, які працюють на попередніх версіях Android, випущених спеціально для розробників.

    Google гроші технології
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