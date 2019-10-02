Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана до Росії й Білорусі



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По суті, суд вже стає на бік Богдана, не захотівши встановити істину щодо його перельотів - адвокат журналістів «Схем» Анатолій Попов

У суді запропонували журналістам самостійно звернутися до відповідних державних органів для отримання офіційного підтвердження перельотів керівника Офіса президента

Шевченківський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів «Схем», у якому ті просили витребувати докази в державних органах про перельоти Андрія Богдана.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання зазначає, що йдеться про перельоти голови Офісу президента України в Росію та в напрямку Білорусі, інформацію про які «Схеми» отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, через що керівник Офісу президента подав позов на журналістів.

«Під час підготовчого засідання 1 жовтня суддя у справі Ірина Фролова відмовила адвокатам журналістів у надсиланні запитів в офіційні органи України та Російської Федерації, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу», - пишуть журналісти.

Адвокат журналістів «Схем» Анатолій Попов заявив, що «по суті, суд вже стає на бік Богдана, не захотівши встановити істину щодо його перельотів».

«Фактично, в цій справі створено перешкоди у зборі належних доказів», - сказав адвокат.

У суді журналістам запропонували самостійно звернутися до відповідних державних органів для отримання офіційного підтвердження перельотів, хоча відомо, що у держорганах офіційно дають таку інформацію тільки суду.

«Суд має зібрати та дослідити всі докази у справі. Для цього він може в рамках процесу робити запити у відповідні органи. Це вимагає часу, але так і відбувається встановлення істини. У нашому випадку суддя не вважає за потрібним це робити. Схоже, на це і зроблена ставка – щоб в прискореному темпі розглянути цю справу і очевидно задовольнити позов. Це пан Богдан – і статусність позивача очевидно до чогось призводить в цій справі», - вважають журналісти «Схем».

У ЗМІ інформують, що адвокати Андрія Богдана не захотіли залучати до справи проти журналістів «Схем» у якості співвідповідача Американське агентство з глобальних медіа (до якого входить Радіо Свобода). Саме це Агентство несе відповідальність за вироблення та поширення контенту програми розслідувань «Схеми» на телеканалі «UA:Перший» (ПАТ «НСТУ»), згідно з контрактом.

«Таким чином, співвідповідачем по справі залишається «НСТУ», - йдеться у повідомленні.

Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що важливо аби представників преси не атакували під час виконання їхніх професійних обов’язків. «Так само не потрібно тиснути на журналістів за допомогою судових позовів, погроз, фізичних атак чи інших утисків», - сказав Флай.

Він додав, що до судового процесу за позовом Богдана залучені українські адвокати та юрисконсульт «Радіо Свобода» у Вашингтоні.

Також Флай висловив занепокоєння через нещодавній інцидент, коли речниця президента України фізично завадила спробам журналістів «Радіо Свобода» поставити запитання президенту та керівнику його офісу.

Нагадаємо, у серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти «Схем», вимагаючи спростувати дані про його перельоти в Росію та в напрямку Білорусі: нібито їх було менше, ніж зазначено в матеріалі.

Також журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Після того уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до асоціації з ЄС.

Коли журналіст «Радіо Свобода» Сергій Андрушко намагався поставити ці запитання президентові й керівникові його офісу під час публічного заходу, речниця президента відштовхувала журналіста. Згодом Юлія Мендель заявила, що лише намагалася не допустити його в «особистий простір президента».