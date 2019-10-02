Погодження «формули Штайнмаєра» - умова Росії для саміту в «нормандському форматі», - Яременко



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Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко

Депутат підкреслив, що Україна також висунула вимоги РФ перед початком переговорів, зокрема щодо обміну полоненими, розведення військ і припинення вогню на Донбасі

Узгодження Україною «формули Штайнмаєра» - це умова Росії для проведення саміту в «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко з трибуни парламенту.

«Після зустрічі 1 вересня очільників держав представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України з питанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій в частині способу використання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей... І у відповідь представник ОБСЄ отримав лист від представника Україна в Тристороннійї контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує, ми на неї погодилися. Ця вимога Росії для проведення саміту в «нормандському форматі», це їхня вимога для діалогу президентів», - сказав депутат.

На переконання Яременка, діалог у «нормандському форматі» має принести мир на Донбас, що є метою президента Володимира Зеленського та партії «Слуга народу», проте, не уточним, на яких умовах він може бути досягнутий.

Депутат підкреслив, що Україна також висунула вимоги Росії перед початком переговорів у «нормандському форматі», зокрема щодо обміну полоненими, розведення військ і припинення вогню на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».