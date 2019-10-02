Арахамія запевнив, що у «формулі Штайнмаєра» зради немає



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Як сказав Арахамія, все, що зараз відбувається, це підготовка до зустрічі лідерів країн «нормандського формату», і «не можна її розголошувати» Колаж: 24 канал

За словами Арахамії, на зустрічі із Зеленським голови фракцій «почули напряму» інформацію, яку зараз не можуть сказати суспільству

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що погодження Україною так званої «формули Штайнмаєра» є просто кроком до проведення зустрічі у «нормандському форматі», і жодної зради в цьому немає.

Про це він сказав 2 жовтня після засідання фракції «Слуга народу» за участі президента Володимира Зеленського та зустрічі глави держави з лідерами інших фракції щодо погодження «формули Штайнмаєра».

«Це буде нормально: якщо народ України делегує владу, то він повинен хоча б якийсь період часу йому довіряти. Зараз ми всі довіряємо президенту в цьому питанні. Ми зараз зробили у закритому форматі зустріч з усіма головами фракцій. Вони все почули напряму, що ми, на жаль, зараз не можемо сказати суспільству. Все нормально. Зради немає навіть на 1%», - запевнив Арахамія.

«Я точно почув, що всі зрозуміли, що це просто наступний крок, щоб відбулась наступна зустріч у «нормандському форматі», - наголосив він.

Як сказав Арахамія, все, що зараз відбувається, це підготовка до зустрічі лідерів країн «нормандського формату», і «не можна її розголошувати».

«Коли ми її розголошуємо, ми підвищуємо ризики того, що вона не відбудеться», - заявив голова фракції «Слуга народу».

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу зібрав засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмайєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Джерело: УНІАН