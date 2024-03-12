Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП

За даними слідства, Служба безпеки ліквідувала одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні

Служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка «під прикриттям» Української православної церкви Московського патріархату намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема, її учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні», – пишуть у відомстві.

Так, правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

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«Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали «потрібний» контент», – йдеться в повідомленні.

Координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.

Для цього фігурант особисто інструктував «виконавців» – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

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Одразу після оприлюднення «замовних» матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за п'ятьма статтями ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

«Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Служба безпеки України у Києві прийшла з обшуками до співробітників «Союзу православних журналістів».

Раніше Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ.