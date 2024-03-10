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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні

glavcom.ua
Коли не буде Путіна і Гундяєва, то РПЦ буде «знову хорошою?
фото з відкритих джерел

Можна довго втішати себе думками...

До речі: за тим, що бачу від духовенства і прихильників Московського патріархата в Україні, переважна більшість з них вважають, що коли не буде Путіна і Гундяєва, то РПЦ буде «знову хорошою, як і раніше». Що бути в залежності від «третього Риму» – це загалом добре, просто «ну зараз така спокуса, треба потерпіти».

Вони свідомо чи ні не бачать системної проблеми. А вона полягає в тому, що не Гундяєв з Путіним зробили РПЦ такою. Навпаки – саме така РПЦ і породила як Гундяєва, так і Путіна.

Можна довго втішати себе думками, що система хороша, лише інтерфейс трохи барахлить.

Але якщо уособлення, інтерфейс цієї системи постійно видає «помилку», то можливо проблема все ж не в інтерфейсі, а у самій архітектурі системи та системному коді?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Московська церква в Україні релігія пропаганда війна

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Митрополит Євстратій (Зоря)

Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні
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