Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні
Можна довго втішати себе думками...
До речі: за тим, що бачу від духовенства і прихильників Московського патріархата в Україні, переважна більшість з них вважають, що коли не буде Путіна і Гундяєва, то РПЦ буде «знову хорошою, як і раніше». Що бути в залежності від «третього Риму» – це загалом добре, просто «ну зараз така спокуса, треба потерпіти».
Вони свідомо чи ні не бачать системної проблеми. А вона полягає в тому, що не Гундяєв з Путіним зробили РПЦ такою. Навпаки – саме така РПЦ і породила як Гундяєва, так і Путіна.
Можна довго втішати себе думками, що система хороша, лише інтерфейс трохи барахлить.
Але якщо уособлення, інтерфейс цієї системи постійно видає «помилку», то можливо проблема все ж не в інтерфейсі, а у самій архітектурі системи та системному коді?
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