Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні

Коли не буде Путіна і Гундяєва, то РПЦ буде «знову хорошою?

Можна довго втішати себе думками...

До речі: за тим, що бачу від духовенства і прихильників Московського патріархата в Україні, переважна більшість з них вважають, що коли не буде Путіна і Гундяєва, то РПЦ буде «знову хорошою, як і раніше». Що бути в залежності від «третього Риму» – це загалом добре, просто «ну зараз така спокуса, треба потерпіти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони свідомо чи ні не бачать системної проблеми. А вона полягає в тому, що не Гундяєв з Путіним зробили РПЦ такою. Навпаки – саме така РПЦ і породила як Гундяєва, так і Путіна.

Можна довго втішати себе думками, що система хороша, лише інтерфейс трохи барахлить.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але якщо уособлення, інтерфейс цієї системи постійно видає «помилку», то можливо проблема все ж не в інтерфейсі, а у самій архітектурі системи та системному коді?