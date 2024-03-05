Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання
Ззаконопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, було прийнято парламентом у першому читанні 19 жовтня минулого року
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією (№8371).
В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.
Тому очікую, що цей законопроєкт розглянемо на найближчому засіданні (знати би ще, коли воно відбудеться)», – написав Гончаренко.
Також народний депутат Володимир В'ятрович написав, що текст законопроєкту «став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом».
«Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону», – написав В'ятрович у Facebook.
За його словами, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.
«Тепер – рішення за Верховною Радою», – додав нардеп.
Як повідомлялося, народні депутати перенесли засідання Верховної Ради, які мали відбутися цього тижня. Йдеться про 6, 7 та 8 березня. Офіційна причина – треба сформулювати звіт для конгресу США.
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