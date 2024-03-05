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Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання
Депутати пропонують запровадити швидку процедуру заборони або ж спрощення переходу від УПЦ до ПЦУ
фото з відкритих джерел

 Ззаконопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, було прийнято парламентом у першому читанні 19 жовтня минулого року

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією (№8371).

В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

Тому очікую, що цей законопроєкт розглянемо на найближчому засіданні (знати би ще, коли воно відбудеться)», – написав Гончаренко.

Також народний депутат Володимир В'ятрович написав, що текст законопроєкту «став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом».

«Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону», – написав  В'ятрович  у Facebook. 

За його словами, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

«Тепер – рішення за Верховною Радою», – додав нардеп.

Як повідомлялося, народні депутати перенесли засідання Верховної Ради, які мали відбутися цього тижня. Йдеться про 6, 7 та 8 березня. Офіційна причина – треба сформулювати звіт для конгресу США.

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Теги: Московська церква в Україні Верховна Рада релігія

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