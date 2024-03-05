Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання

Депутати пропонують запровадити швидку процедуру заборони або ж спрощення переходу від УПЦ до ПЦУ

Ззаконопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, було прийнято парламентом у першому читанні 19 жовтня минулого року

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією (№8371).

В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому очікую, що цей законопроєкт розглянемо на найближчому засіданні (знати би ще, коли воно відбудеться)», – написав Гончаренко.

Також народний депутат Володимир В'ятрович написав, що текст законопроєкту «став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом».

«Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону», – написав В'ятрович у Facebook.

За його словами, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тепер – рішення за Верховною Радою», – додав нардеп.

Як повідомлялося, народні депутати перенесли засідання Верховної Ради, які мали відбутися цього тижня. Йдеться про 6, 7 та 8 березня. Офіційна причина – треба сформулювати звіт для конгресу США.