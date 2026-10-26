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Тигриця втекла із клітки у Миколаєві: зоопарк звернувся до жителів міста

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Тигриця втекла із клітки у Миколаєві: зоопарк звернувся до жителів міста
Тигреня повернуть до зоопарку
фото: Володимир Топчий

Директор зоопарку повідомив про затримання тварини та скасував подальші пошуки

Тигрицю, яка втекла з вольєра Миколаївського зоопарку, спіймали. Пошуки тварини завершилися, а заплановані заходи з її розшуку скасували. Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий, пише «Главком».

«Зловили, на завтра всім відбій», – написав він.

Тварину вдалося спіймати
Тварину вдалося спіймати
фото: Володимир Топчий

Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня з вольєра Миколаївського зоопарку втекло амурське тигреня. Тварину шукали весь день, але поки що не знайшли. Фахівці вже з’ясували, що тигреня змогло пролізти крізь прути огорожі. Наразі тварині чотири з половиною місяці, а за розміром вона така, як дорослий спанієль.

Тигрицю шукали з ночі 25 жовтня
Тигрицю шукали з ночі 25 жовтня
фото: Володимир Топчий

Пошуки розпочали о 08:00. Працівники обійшли всю територію зоопарку, залучивши мисливських собак, проте станом на 15:45 знайти тигреня так і не вдалося. Через втому людей пошуки вирішили призупинити до ранку.

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Теги: Миколаїв тварини зоопарк

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