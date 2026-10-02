Надзвичайники врятували понад 30 собак під час пожежі у Вінниці

Унаслідок пожежі одна тварина загинула

У Вінниці на вулиці Привокзальній сталася пожежа у дерев’яних навісах, які містяни облаштували для безпритульних тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«На вул. Привокзальній загорілися дерев’яні навіси, які небайдужі облаштували для безпритульних тварин. Рятувальники оперативно загасили вогонь. На жаль, одна тварина загинула, ще чотири – травмовані. Ймовірною причиною загоряння став підпал», – йдеться у повідомленні.

Під час пожежі рятувальники врятували 35 собак.

Загалом, вогнем обпалено понад 2,5 га землі. Горіло у Вінницькому, Жмеринському та Могилів-Подільському районах.

«Вкотре закликаємо: не паліть суху траву! Вогонь може забрати життя тих, хто не може врятуватися сам», – наголосила ДСНС.

До слова, 8 червня у Вінниці під час пожежі загинула людина. Трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Келецькій.

Раніше на Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.

Як повідомлялося, 29 вересня у Гайсині сталася пожежа в будинку, внаслідок якої загинула родина.