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Вчені відклали відродження мамонта: що завадило

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вчені відклали відродження мамонта: що завадило
Colossal хоче створити холодостійкого слона з ключовими ознаками шерстистого мамонта
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Спершу компанія планувала вагітність слонихи-сурогату у 2027 році, а народження – у 2028-му

Американська компанія Colossal Biosciences переносить появу першого мамонтоподібного слоненяти з 2028 року на початок 2030-х. Причина в тому, що для цього доведеться змінити понад 150 генів, а не близько 60, як вважали спершу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Компанія з Далласа у 2021 році оголосила, що за допомогою редагування генів і ДНК із решток мамонта створить ембріон, імплантує його слонисі-сурогату й виростить тварину. Спершу вагітність планували на 2027 рік, а народження – на 2028-й. Тепер генеральний директор і співзасновник Colossal Бен Ламм орієнтується на початок 2030-х, але точної дати не називає.

«Ми думаємо, що це буде на початку 2030-х років. У нас немає точної дати. Не 2036-й, але й не 2030-й», – сказав він.

Чому мамонт виявився складнішим за лютововка

Спочатку дослідники вважали, що для перетворення ядра клітини азійського слона на ядро, з якого можна вирощувати мамонтоподібний ембріон, достатньо змінити близько 60 генів. Тепер, за словами Ламма, їх понад 150, і ця кількість продовжує зростати. Для порівняння: коли компанія створювала «відроджених» лютововків, їй вистачило 20 змін у 14 генах сірого вовка.

Йдеться не про просте клонування вимерлої тварини. Colossal прагне створити генетично модифікованого слона з ключовими ознаками шерстистого мамонта – за власним описом, холодостійкого слона. За даними компанії, азійські слони мають з мамонтами близько 99,6% спільної ДНК, але навіть невелика частка відмінностей містить величезний обсяг генетичної інформації.

Дослідники використовують ДНК із замороженого мамонта, якого знайшли в Сибіру у 2018 році, а також технологію редагування генів CRISPR. Штучний інтелект допомагає аналізувати великі масиви генетичних даних і визначати зміни, важливі для потрібних ознак. У дослідженнях вчені вставляли фрагменти регуляторної ДНК мамонта в живі клітини шкіри слона й спостерігали, як вони посилюють або послаблюють роботу генів.

Серед ознак, які науковці хочуть відтворити, – густе хутро, особливості жирового обміну та холодостійкість, що допомагали мамонтам виживати в льодовиковий період. Команда також визначила гени, пов'язані з розміром вух.

Шерстисті миші як проміжний тест

Одним із проміжних результатів стали шерстисті миші. Colossal повідомляє про 38 генетично модифікованих мишенят із генами мамонта, відповідальними за шерсть: у них довша, хвиляста й світліша шерсть та змінений жировий обмін. Компанія розглядає це як доказ того, що кілька генетичних змін можна поєднати в живій тварині. Водночас миші – не стадія розвитку мамонта, а спосіб перевірити окремі гіпотези.

Colossal працює й над іншими вимерлими видами – додо, тасманійським тигром і моа. Для цього вона застосовує редагування генів, штучний інтелект та інші біотехнології.

Чи буде це справжній мамонт

Саме слово «відродження» викликає дискусії серед науковців. Навіть якщо проєкт завершиться народженням слоненяти з низкою рис мамонта, це не стане точною копією вимерлого виду. Така проблема вже виникала з лютововками: опитані BBC генетики наголошували, що Colossal створила генетично модифікованих сірих вовків, а не воскресила вид.

Для мамонта завдання ще складніше. Вчені мають змінити не окрему ознаку, а відтворити цілий комплекс біологічних характеристик тварини, яка зникла тисячі років тому. Саме зростання кількості потрібних змін стало головною причиною перегляду термінів.

Нагадаємо, ще у квітні 2025 року «Главком» розповідав про «воскресіння» лютововків і про обіцянки Ламма до 2028 року відродити додо, тасманійського тигра та мамонта. Сьогодні дедлайн для мамонта вже зсунули на початок 2030-х.

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Теги: тварини штучний інтелект вчені

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