Поліція склала адмінпротокол на жителя Яремче через знущання з коня

Чоловіка попередили про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та наголосили на необхідності їх належного утримання

Чоловіка вдалося розшукати через кілька днів

Поліція розшукала чоловіка, який змушував кульгавого коня тягнути деревину в селі Микуличин Івано-Франківської області. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за жорстоке ставлення до тварин. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області, інформує «Главком».

Інцидент стався 14 жовтня в селі Микуличин поблизу курортного міста Яремче. До поліції звернулася мешканка Чернівецької області, яка розповіла, що неподалік залізничної станції чоловік змушував коня перевозити деревину, попри те, що тварина кульгала.

Жінка також розповіла про жорстоке поводження з твариною у Тредc. Користувачка з ніком emmi.vamell поширила відео інциденту та написала: «Неадекватний чоловік, чи це норма? Сьогодні їхала з Карпат, затримали рейс, і ось така картина. Чуємо, хтось кричить, матюками, потім виходить чоловік із конем який тягне колоду та храмає, мене накрило. Коли я підійшла та побачила як кінь падає… все є на відео… в поліцію заяву написала, але не впевнена, що вони щось вирішать… Чи є хтось по справам тварин та може цим зайнятись? Станція Микуличин».

Під дописом користувачі обурювалися та закликали правоохоронців відреагувати на відео. Зокрема, на інцидент звернула увагу зоозахисна організація UAnimals. Там повідомили, що їхня юристка готує заяву до поліції та звернення від депутатського об’єднання «Гуманна країна», щоб притягнути кривдника тварини до відповідальності.

У поліції також зазначили, що чоловіка вдалося розшукати через кілька днів, оскільки за місцем проживання він був відсутній. Ним виявився 24-річний житель міста Яремче. Також коня оглянув ветеринарний лікар. За його словами, у тварини травм він не помітив.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами, що завдало їм фізичного болю або страждань без спричинення каліцтва чи загибелі). Його також попередили про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та наголосили на необхідності їх належного утримання й гуманного поводження з ними.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

У часи повномасштабної війни, коли сотні тисяч українців потребують психологічної підтримки, Київський зоопарк перетворився на потужний центр реабілітації, де взаємодія з тваринами допомагає відновлювати душевну рівновагу. Минулого року понад 60 тисяч людей безкоштовно пройшли спеціальні програми реабілітації, які проводяться на території зоопарку та за його межами. Як повідомив у інтерв'ю «Главкому» генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін, установа активно розвиває напрямок анімалотерапії, що є поширеною світовою практикою.