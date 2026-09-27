Кінь прогулявся супермаркетом на Закарпатті (відео)

Тварина спокійно дійшла до каси, розвернулася та нічого не пошкодила

У селі Поляна Мукачівського району Закарпатської області до місцевого супермаркету «Амбар» зайшов кінь. Незвичного відвідувача очевидці зафіксували на відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис магазину.

На кадрах видно, як кінь спокійно проходить торговельним залом між прилавками. Дійшовши до каси, тварина акуратно розвернулася та попрямувала назад. Під час своєї «прогулянки» кінь не зачепив і не пошкодив жодного товару.

У мережі магазинів з гумором відреагували на несподіваного гостя та пожартували про свою «pet-friendly» політику.

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Користувачі соцмереж також активно коментували відео, називаючи появу коня ефектною рекламою закладу. Люди жартували, що він зайшов до магазину «на закупи».

Крім цього, місцева жителька опублікувала ще одне фото цього ж коня біля відділу продажу житлового комплексу та пожартувала, що тварина нібито нещодавно «придбала квартиру», а після цього вирішила відсвяткувати покупку й зайти до магазину по продукти. Інші продовжили жарт, підкресливши, що кінь «з багатої сім’ї».

фото з соцмереж

Нагадаємо, наприкінці серпня у Броварах Київської області вівця несподівано забігла до магазину JYSK. Тварина гуляла торговельним залом серед товарів, а згодом працівники допомогли їй вийти назовні.

Як повідомили «Главкому» у пресслужбі мережі, вівця належала місцевій жительці, яка пізніше забрала її. Інцидент минув без наслідків для тварини, покупців і співробітників магазину.