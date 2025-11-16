Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)
Гордій Тягнибок є частиною «Легіону Свободи»
фото: Олег Тягнибок

Син Тягнибока, воїн НГУ, отримав державну нагороду – медаль «За військову службу Україні»

Голова партії ВО «Свобода» та колишній народний депутат Олег Тягнибок, який нині служить у лавах Збройних Сил України поділився радісною новиною про свого сина Гордія, який служить у Національній гвардії України, та його державну відзнаку. Політик привітав сина з отриманням високої нагороди, опублікувавши відповідне повідомлення та фото, пише «Главком».

«Пишаюся сином Гордієм, воїном, старшим лейтенантом НГУ. Вітаю з державною нагородою – медаллю «За військову службу Україні»!», – написав Олег Тягнибок.

Відомо, що Гордій Тягнибок є частиною «Легіону Свободи» та проходить службу у складі 4-ї Бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

«Перемога буде! Москва впаде! Сила Свободи», – додав політик.

Нагадаємо, голова партії ВО «Свобода» та колишній народний депутат Олег Тягнибок, який нині служить у лавах Збройних Сил України, опублікував зворушливе привітання на честь ювілею своєї мами. Повідомлення він написав, перебуваючи на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олега Тягнибока.

У своєму дописі політик-військовослужбовець поділився, що дуже хотів би привітати маму особисто, але зараз йому доводиться це робити на відстані. Він згадав, як мріє про ту мить, коли вони знову зможуть зібратися разом за вечерею в її домі, як у «старі часи», а також про їхні спільні поїздки на риболовлю.

Читайте також:

Теги: Олег Тягнибок Свобода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство

Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)
Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)
«Вони кращі за вас». Керівник Палацу «Україна» став на захист «Кварталу»
«Вони кращі за вас». Керівник Палацу «Україна» став на захист «Кварталу»
Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка
Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua