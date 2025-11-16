Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)

Син Тягнибока, воїн НГУ, отримав державну нагороду – медаль «За військову службу Україні»

Голова партії ВО «Свобода» та колишній народний депутат Олег Тягнибок, який нині служить у лавах Збройних Сил України поділився радісною новиною про свого сина Гордія, який служить у Національній гвардії України, та його державну відзнаку. Політик привітав сина з отриманням високої нагороди, опублікувавши відповідне повідомлення та фото, пише «Главком».

«Пишаюся сином Гордієм, воїном, старшим лейтенантом НГУ. Вітаю з державною нагородою – медаллю «За військову службу Україні»!», – написав Олег Тягнибок.

Відомо, що Гордій Тягнибок є частиною «Легіону Свободи» та проходить службу у складі 4-ї Бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

«Перемога буде! Москва впаде! Сила Свободи», – додав політик.

