Тягнибок повідомив про смерть «свободівського» побратима

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Тягнибок повідомив про смерть «свободівського» побратима
Дослідник встановив імена 788 дітей, закатованих голодом під час Голодомору
фото: Facebook/Олег Тягнибок

Анатолій Пеньок приєднався до «свободівської» спільноти ще на початку 2000-х

Голова партії ВО «Свобода» та колишній народний депутат Олег Тягнибок, який нині служить у лавах Збройних сил України, повідомив про смерть «свободівця» Анатолія Пенька. Він був дослідником Голодомору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового.

За словами Тягнибока, Пеньок приєднався до «свободівської» спільноти ще на початку 2000-х. З перших днів він активно опікувався питаннями національної пам’яті, виховання молоді, збереження історичної правди. Зокрема, він став автором проєкту програми національно-патріотичного виховання молоді у Запорізькій області.

Як зазначає військовий, покликанням дослідника стала боротьба за відновлення історичної справедливості. «У 2006 році, прочитавши невеличку газетну замітку про 35 дітей, які померли у Запорізькому будинку немовлят у травні 1933 року, Анатолій не зміг залишитися байдужим. Досліджуючи архіви, спілкуючись із місцевими істориками й краєзнавцями, він встановив імена 788 дітей, закатованих голодом під час Голодомору. Його наполегливість і людяність привели до створення меморіальної дошки на будівлі колишнього Будинку немовлят (місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 7) – щоб ці маленькі жертви московського злочину більше ніколи не були безіменними».

За дослідження Анатолій Пеньок був нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня. Його праця також лягла в основу документального фільму «Будинок немовлят. Остання колискова».

«Друг Анатолій був людиною з великої літери – тихим, скромним, але твердим і послідовним. Він залишив по собі не лише пам’ять і справи, а й приклад, як служити Батьківщині – не словами, а вчинками», – додав Тягнибок.

До слова, на східному фронті загинув один із найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ). 

Теги: Олег Тягнибок Голодомор 1932-1933 років Свобода

