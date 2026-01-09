Негода в Україні: де найскладніша ситуація

Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниць техніки та 1 454 працівників

У низці областей діють тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на найбільш складних ділянках

Складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Для оперативного управління цілодобово працює штаб Агентства відновлення з ліквідації наслідків негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Найскладніша ситуація була на Житомирщині. Тут за добу випало до 35 см снігу. Пік циклону минув, однак роботи із забезпечення проїзду на дорогах державного значення тривають. Упродовж ночі в області безперервно працювали близько 100 дорожників і 80 одиниць спецтехніки», – йдеться у повідомленні.

Найскладніші ділянки:

М-06 Київ – Чоп (обходи Коростишева та Звягеля).

М-07 Київ – Ковель – Ягодин (поблизу Бучманів).

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (район села Сінгури).

Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниць техніки та 1 454 працівників. «Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особлива увага – мостам, підйомам і спускам. Зупинок руху на дорогах державного значення не допущено», – наголосив Кулеба.

«У низці областей діють тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на найбільш складних ділянках. Триває заборона руху вантажного транспорту на ділянках автошляхів М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях. На місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка», – йдеться у повідомленні.

Для зворотного зв’язку з водіями відкрита гаряча лінія Агентства відновлення: +380 67 400 60 80 – звернення опрацьовуються цілодобово.

До слова, напередодні вихідних, 9 січня, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.