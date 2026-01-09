«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби

«Укрзалізниця» працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом

Час затримки орієнтовний і може змінюватися

Сьогодні, 9 січня, «Укрзалізниця» попередила про відхилення від розкладу поїздів упродовж доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Через затримку низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами, компанія відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіка:

№ 114 Ужгород – Харків +1.30;

№ 42 Трускавець – Дніпро +1 година;

№ 143 Суми – Рахів +3 години;

№ 60 Чоп – Київ +1.30;

№ 57 Ясіня – Київ +1 година;

№ 18 Ужгород – Харків +1 година;

№ 158 Чоп – Львів +1.30;

№ 157 Львів – Чоп +30 хвилин;

№ 48/104 Чоп, Львів – Барвінкове +1.30;

№ 291 Київ – Львів +30 хвилин;

№ 219 Дніпро – Київ +4 години;

№ 178 Івано-Франківськ – Київ +3 години;

№ 771 Київ – Хмельницький +3 години;

№ 6 Ясіня – Запоріжжя +2.30.

«Час затримки орієнтовний і може змінюватися. Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах. УЗ працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, складні погодні умови в Україні призвели до збоїв у графіку руху залізничного транспорту. Зокрема, у Київській області через падіння електроопори на контактну мережу тимчасово припинилося енергопостачання однієї з дільниць.

Зауважимо, що складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Для оперативного управління цілодобово працює штаб Агентства відновлення з ліквідації наслідків негоди.