«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
«Укрзалізниця» працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Час затримки орієнтовний і може змінюватися

Сьогодні, 9 січня, «Укрзалізниця» попередила про відхилення від розкладу поїздів упродовж доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Через затримку низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами, компанія відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіка:

  • № 114 Ужгород – Харків +1.30;
  • № 42 Трускавець – Дніпро +1 година;
  • № 143 Суми – Рахів +3 години;
  • № 60 Чоп – Київ +1.30;
  • № 57 Ясіня – Київ +1 година;
  • № 18 Ужгород – Харків +1 година;
  • № 158 Чоп – Львів +1.30;
  • № 157 Львів – Чоп +30 хвилин;
  • № 48/104 Чоп, Львів – Барвінкове +1.30;
  • № 291 Київ – Львів +30 хвилин;
  • № 219 Дніпро – Київ +4 години;
  • № 178 Івано-Франківськ – Київ +3 години;
  • № 771 Київ – Хмельницький +3 години;
  • № 6 Ясіня – Запоріжжя +2.30.

«Час затримки орієнтовний і може змінюватися. Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах. УЗ працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, складні погодні умови в Україні призвели до збоїв у графіку руху залізничного транспорту. Зокрема, у Київській області через падіння електроопори на контактну мережу тимчасово припинилося енергопостачання однієї з дільниць.

Зауважимо, що складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Для оперативного управління цілодобово працює штаб Агентства відновлення з ліквідації наслідків негоди.

Теги: Укрзалізниця негода потяг

«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

