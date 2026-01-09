«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
Час затримки орієнтовний і може змінюватися
Сьогодні, 9 січня, «Укрзалізниця» попередила про відхилення від розкладу поїздів упродовж доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Через затримку низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами, компанія відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіка:
- № 114 Ужгород – Харків +1.30;
- № 42 Трускавець – Дніпро +1 година;
- № 143 Суми – Рахів +3 години;
- № 60 Чоп – Київ +1.30;
- № 57 Ясіня – Київ +1 година;
- № 18 Ужгород – Харків +1 година;
- № 158 Чоп – Львів +1.30;
- № 157 Львів – Чоп +30 хвилин;
- № 48/104 Чоп, Львів – Барвінкове +1.30;
- № 291 Київ – Львів +30 хвилин;
- № 219 Дніпро – Київ +4 години;
- № 178 Івано-Франківськ – Київ +3 години;
- № 771 Київ – Хмельницький +3 години;
- № 6 Ясіня – Запоріжжя +2.30.
«Час затримки орієнтовний і може змінюватися. Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах. УЗ працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, складні погодні умови в Україні призвели до збоїв у графіку руху залізничного транспорту. Зокрема, у Київській області через падіння електроопори на контактну мережу тимчасово припинилося енергопостачання однієї з дільниць.
Зауважимо, що складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Для оперативного управління цілодобово працює штаб Агентства відновлення з ліквідації наслідків негоди.
