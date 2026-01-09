Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
Україну засипало снігом
фото: glavcom.ua

В Україні очікуються сильні морози

Напередодні вихідних, 9 січня, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Вдень 9 січня циклон поступово зміститься на північ, тому й опади послабшають та припинятимуться, якраз можна спокійно розгрібати сніг, де він накопичився, і чистити дороги з тротуарами. Сніг випадатиме лише у північній частині України. І головне. Якраз почнеться відчутне похолодання», – йдеться у повідомленні.

В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів фото 1

Найхолоднішими будуть західні області України, протягом дня -5,-10°С. На півночі -4, -9°С; на сході -3,+3°С; центрі -3, -8°С; на півдні -2, +4°С.

За даними синоптикині, сьогодні очікується сильний вітер із часом штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. «Далі морози посиляться, але опадів поменшає», – додала вона.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода Наталка Діденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морською рукою – підводними дронами «Sub Sea Baby» – 13 управління ДВКР СБУ спільно з ВМСУ створили черговий прецедент
Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз
16 грудня, 2025, 13:53
Атака дронів на Валдай: для чого Кремлю цей спектакль
Фейкова атака дронів на Валдай: для чого Кремлю цей спектакль
30 грудня, 2025, 15:35
Путін просто перестав боятися Трампа
Реальна причина провалу переговорів
22 грудня, 2025, 10:35
У списку було двоє померлих медійників
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
15 грудня, 2025, 18:38
В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
Україна отримала черговий транш прямої бюджетної допомоги від ЄС
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
22 грудня, 2025, 14:17

Суспільство

В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua