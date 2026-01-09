В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів

В Україні очікуються сильні морози

Напередодні вихідних, 9 січня, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Вдень 9 січня циклон поступово зміститься на північ, тому й опади послабшають та припинятимуться, якраз можна спокійно розгрібати сніг, де він накопичився, і чистити дороги з тротуарами. Сніг випадатиме лише у північній частині України. І головне. Якраз почнеться відчутне похолодання», – йдеться у повідомленні.

Найхолоднішими будуть західні області України, протягом дня -5,-10°С. На півночі -4, -9°С; на сході -3,+3°С; центрі -3, -8°С; на півдні -2, +4°С.

За даними синоптикині, сьогодні очікується сильний вітер із часом штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. «Далі морози посиляться, але опадів поменшає», – додала вона.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща.