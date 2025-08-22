Головна Скотч Шоу-біз
«Я повернусь!». Тягнибок зворушливо привітав маму з фрону

Максим Бурич
glavcom.ua
Олег Тягнибок: «Я повернусь! І в час нашої Великої Перемоги, ми усе надолужимо!»
фото: Олег Тягнибок

Олег Тягнибок привітав маму з ювілеєм перебуваючи на Запорізькому напрямку

Голова партії ВО «Свобода» та колишній народний депутат Олег Тягнибок, який нині служить у лавах Збройних Сил України, опублікував зворушливе привітання на честь ювілею своєї мами. Повідомлення він написав, перебуваючи на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олега Тягнибока.

У своєму дописі політик-військовослужбовець поділився, що дуже хотів би привітати маму особисто, але зараз йому доводиться це робити на відстані. Він згадав, як мріє про ту мить, коли вони знову зможуть зібратися разом за вечерею в її домі, як у «старі часи», а також про їхні спільні поїздки на риболовлю.

У завершенні свого вітання Олег Тягнибок висловив свою впевненість у майбутній перемозі України та пообіцяв надолужити все згаяне після повернення додому.

«Я повернусь! І в час нашої Великої Перемоги, ми усе надолужимо!», – написав він.

Як відомо, минулого місяця Олег Тягнибок показав, як на територію Запорізької області насувається нашестя сарани. 

«На козацьке Запоріжжя суне два нашестя сарани: «Locusta migratoria» і «м*сковит болотяний звичайний»... Смерть шкідникам!», – розповів Олег Тягнибок. У червні та липні в низці регіонів України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Вінниччині та Дніпропетровщині було зафіксовано поширення сарани.

До слова, син голови партії ВО «Свобода», ексдепутата Олега Тягнибока Гордій отримав поранення на фронті. Про це Олег Тягнибок повідомив на Facebook-сторінці.

«Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня», – написав Тягнибок.

Ексдепутат уточнив, його його сина евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро.

