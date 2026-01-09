У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)

Батько новонародженої був першим пілотом-штурмовиком, який опанував винищувач F-16

У Львові відбулася гарна подія, на світ з’явилася донька Героя України Павла Іванова, який був першим пілотом F-16. Захисник загинув під час збиття дронів РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Львівську обласну раду.

Про народження доньки Павла Іванова розповіли у медустанові, де вона з’явилася на світ. «Тато дитини – Герой України Павло Іванов. Побратими називали воїна тим, кому можна без вагань довірити власне життя. А дружина пригадує слова коханого: «Діти мають народжуватись і рости під мирним небом». І Павло робив усе, щоб це стало реальністю», – розповіли у перинатальному центрі.

Павло Іванов завжди мріяв про доньку. Тож подружжя дуже чекало на її народження. Дружина полеглого героя Ірина встигла обрати разом із ним ім’я для доньки. Новонароджену назвали Юстинкою. Водночас про те, що в Ірини народиться донька вона дізналася після загибелі чоловіка.

Пілот F-16 Павло Іванов загинув під час виконання завдання фото: Костянтин та Влада Ліберови/Instagram

Дівчинка народилася з вагою 3 кг та зростом 51 см. «Команда Львівського перинатального центру мала велику честь приймати ці пологи. Ми вклоняємось мужності родини й радіємо, що життя перемагає попри все! А пам’ять про Героя тепер має земне продовження – його донечку. Бажаємо дівчинці рости здоровою, під мирним небом!» – зазначили в медустанові.

26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16. На загибель Павла Іванова відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родині та побратимам пілота.

Згодом повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому 26-річному пілоту F-16 Павлу Іванову. Нагороду Павло Іванов отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.