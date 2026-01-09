Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
Стало відомо про народження доньки полеглого пілота F-16
фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Батько новонародженої був першим пілотом-штурмовиком, який опанував винищувач F-16

У Львові відбулася гарна подія, на світ з’явилася донька Героя України Павла Іванова, який був першим пілотом F-16. Захисник загинув під час збиття дронів РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Львівську обласну раду.

Про народження доньки Павла Іванова розповіли у медустанові, де вона з’явилася на світ. «Тато дитини – Герой України Павло Іванов. Побратими називали воїна тим, кому можна без вагань довірити власне життя. А дружина пригадує слова коханого: «Діти мають народжуватись і рости під мирним небом». І Павло робив усе, щоб це стало реальністю», – розповіли у перинатальному центрі.

Павло Іванов завжди мріяв про доньку. Тож подружжя дуже чекало на її народження. Дружина полеглого героя Ірина встигла обрати разом із ним ім’я для доньки. Новонароджену назвали Юстинкою. Водночас про те, що в Ірини народиться донька вона дізналася після загибелі чоловіка.

Пілот F-16 Павло Іванов загинув під час виконання завдання
Пілот F-16 Павло Іванов загинув під час виконання завдання
фото: Костянтин та Влада Ліберови/Instagram

Дівчинка народилася з вагою 3 кг та зростом 51 см. «Команда Львівського перинатального центру мала велику честь приймати ці пологи. Ми вклоняємось мужності родини й радіємо, що життя перемагає попри все! А пам’ять про Героя тепер має земне продовження – його донечку. Бажаємо дівчинці рости здоровою, під мирним небом!» – зазначили в медустанові.

26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16. На загибель Павла Іванова відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родині та побратимам пілота.

Згодом повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому 26-річному пілоту F-16 Павлу Іванову. Нагороду Павло Іванов отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте також:

Теги: діти Львів Герой України пілот F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Тищенко під час бесіди з «Главкомом» у Києві
Герой України, який пробув на позиції 471 день поспіль: Мене подали на нагороду вже після розголосу Інтерв'ю
21 грудня, 2025, 11:00
Батьки сперечаються через заборону для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
10 грудня, 2025, 10:54
У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці
У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці
10 грудня, 2025, 01:59
У Львові 33-річна жінка народила двійню, маючи вже п’ятьох дітей.
Вагітність стала несподіванкою. Жінка народила двійню, маючи вже п'ятеро дітей (фото)
23 грудня, 2025, 12:51
Шахарйські реабілітаційні центри були розташовані у Жовтих Водах та Шахтарську
На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)
26 грудня, 2025, 18:12
Лікарі провели складну операцію немовляті з видалення пухлини в мозку
У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)
31 грудня, 2025, 15:30
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено примусову евакуацію
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
2 сiчня, 20:00
Звання Герой України – найвищий ступінь відзнаки в країні, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення
Герой України пояснив, хто знецінює цю державну нагороду
23 грудня, 2025, 07:57
22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
4 сiчня, 19:48

Суспільство

У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua