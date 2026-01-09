Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону

Киянка потрапила у затор в Рівненській області через негоду та ДТП на дорогах

Київська художниця порадила мандрівникам, що взяти із собою в дорогу в негоду

В Україні протягом останніх кількох діб через снігопад та ожеледицю ускладнився рух транспорту, особливо на трасах західних областей. Художниця із Києва Світлана Рудикова поділилася в коментарі «Главкому», яка ситуація зараз на дорогах та скільки часу займає поїздка з-за кордону в Україну.

Світлана Рудикова ще напередодні Нового року поїхала до Німеччини. Тоді через величезний пасажиропотік на кордоні, черги та тривале проходження біометричного контролю дорога зайняла у неї близько 45 годин. Однак зворотна подорож до Києва також видалася нелегкою. Після швидкого проходження кордону з Польщею, який тривав близько двох годин, на Світлану Рудикову чекала складна та довга дорога.

Світана Рудикова опинилася у заторах через негоду, що вирує в Україні фото надане Світланою Рудикова

Попри те, що український контроль автобус дівчини пройшов швидко і пасажири з водіями сподівалися доїхати до Києва вчасно за розкладом, ситуація на дорозі все змінила. «Після Львова ми зрозуміли, що попали. Бо вся Рівненська область зараз покрита снігом. Наскільки я розумію, прибиральна техніка не може його прибрати. Чому? Невідомо», – розповіла киянка.

Мандрівниця радить мати в дорозі запас пального, води та їжі фото надане Світланою Рудикова

Автобус, на якому їхала Світлана Рудикова, потрапив у довгу чергу, яку спричинила ДТП через негоду. «Саме наш затор був спричинений фурою, яка перевернулася, її довго розгрібали. Я думаю, що там була не одна фура і не одна автівка, бо ми стояли під Рівнем десь за 30 км дев’ять годин», – пояснила дівчина.

Зворотна подорож мандрівниці до Києва була довгою через снігопад та ожеледицю на дорогах фото надане Світланою Рудикова

Світлана Рудикова зауважила, що всі дев’ять годин у заторі автобус майже не рухався. «І потім ще напевно десь години дві рухались та їхали 30 км до Рівного. Потім справа пішла швидше, але все одно досить повільно, бо складалося враження, що снігоприбиральна техніка не використовувалася» – додала мисткиня.

Мандрівниця поділилася деякими порадами з тими, хто планує поїздку найближчим часом. За її словами, варто бути обачними з картами Google Maps. Річ у тім, що застосунок вказував водіям автобуса дороги, які були майже не помітними. Тому Світлана Рудикова радить не вірити Google картам. «Навіть якщо людина потрапила в затор, треба їхати і чекати. Обов'язково треба мати їжу, мати запас пального, води, бо у деяких воно все скінчилося», – порадила Рудикова.

Дівчина не планує поїздок найближчим часом через складну ситуацію на дорогах фото надане Світланою Рудикова

Після нелегкої подорожі дівчина поки не планує поїздок. Особливо у період негоди та ускладненого й обмеженого руху на дорогах. «Загалом ця поїздка зайняла в мене рівно дві доби. Я повинна була їхати 32 години. Позавчора я вийшла о сьомій ранку з дому і сьогодні ( 9 січня, – «Главком») додому я потрапила о пів на восьму. Туди (дорога до Німеччини, – «Главком») я застрягла на кордоні з Польщею 20 годин і в мене теж вийшло дві доби подорожі», – підсумувала Світлана Рудикова.

Раніше Світлана Рудикова розповіла «Главкому» про свою мандрівку до Німеччини, яка тривала близько 45 годин. Дівчина розповіла, якою була ситуація на польському кордоні напередодні новорічних свят та що насправді було причиною довжелезних черг. Однією з причин затримки на кордоні було проходження біометричної системи.