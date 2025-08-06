Центр нацспротиву пояснив, як росіяни імітують туристичний сезон на окупованих територіях

Окупанти використовують курорти як місце дислокації бойовиків

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях, передає «Главком».

За повідомленням Центру наспротиву, російські загарбники знищили туристичну галузь на тимчасово окупованих територіях і тепер намагаються її фейково відновити.

Окупанти заганяють бюджетників із Росії у порожні санаторії в окупованих містах України.

«При цьому ті самі курорти використовують як місце дислокації бойовиків. Тобто росіяни використовують людей як живий щит, маскуючи свої війська під туристичну інфраструктуру. Окупація вбиває не лише свободу, а й економіку та безпеку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти продають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах.

«Також в регіон почали завозити дітей зі Сходу України. Низка пансіонатів стали осередками пропаганди, де дітям проводять нацистські лекції щодо величі РФ, й намагаються інтегрувати їх в тоталітарне суспільство», – зазначає ЦНС.

До слова, російські окупаційні адміністрації продовжують активно заохочувати громадян Росії переселятися на тимчасово окуповані території України, заманюючи пільгами і курортною інфраструктурою.

Також ми писали, що Кремль має намір у 2026 році організувати так зване оздоровлення для 56 тис. українських дітей на території підсанкційного табору «Артек».